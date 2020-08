Szintet lépett az illegális hulladéklerakók elleni küzdelem

Indul a Tisztítsuk meg Magyarországot! program. A projekt keretében először az illegális hulladéklerakással leginkább érintett területeket tisztítják meg. A HulladékRadar elnevezésű, új applikáció is segíti a munkát.

Tisztítsuk meg az országot! néven új projekt indult, amely hasonlóan a kormány februárban bejelentett Klíma és Természetvédelmi Akciótervéhez, az illegális hulladéklerakók felszámolását tűzte ki célul. A projekt első üteme része a tavaly megkezdett hulladékgazdálkodás- racionalizálási programnak – számol be a hirado.hu.

A lerakók feltérképezése és felszámolása mellett a szankcionálás, valamint a társadalom aktivizálása is nagy hangsúlyt kap a projektben.

A kormány már februárban döntött arról, hogy elfogadja a Klíma – és Természetvédelmi Akciótervet. A program lényege az, hogy minél tisztább, egészségesebb környezet tudjon minket körülvenni a Kárpát-medencében és hazánkban – mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az M1 Kék bolygó című műsorában.

Olyan intézkedéseket tartalmaz a program, amelyek mind ezt a célt szolgálják, tehát egyrészt nagyon fontos és kiemelt programja ennek az akciótervnek, hogy felszámoljuk az illegális hulladéklerakókat, de ugyanígy része az, hogy komoly erdősítésbe fogunk a következő tíz évben, hiszen több százezer hektár erdőt telepítünk majd országszerte – tette hozzá.

„Ösztönözzük a városi közlekedésben minél inkább az elektromos buszok használatát, hogy 2022-től már csak ilyeneket lehessen forgalomba állítani. Kibocsátottunk zöld kötvényeket, amiből egy 500 milliárd forintos olyan plusz forrás áll rendelkezésére zöld témáknak, amit kizárólag erre tudunk majd fordítani illetve talán az is kapott már nagyobb visszhangot, hogy 2021. július 1-től betiltottuk az egyszer használatos műanyagok forgalmazását” -részletezte Szentkirályi Alexandra.

A kormány szándékai szerint két éven belül felszámolja az elmúlt évtizedek során felgyülemlett illegális hulladékot. Ennek érdekében komoly lépéseket tesznek a már feltárt területek megtisztítására és a még feltáratlan lerakók mielőbbi felfedezésére.

A problémát nehezíti, hogy nagyon sok esetben nincsenek feltérképezve az illegális lerakók, ebben segíthet majd az az applikáció, amelyet HulladékRadar néven a múlt héten mutatott be a kormány, és amelynek az a lényege, hogy mindannyian nagyon könnyen ennek az applikációnak a segítségével be tudjuk jelenteni, ha valahol illegális hulladékkal találkozunk – hangsúlyozta a kormányszóvivő.

A HulladékRadar applikációt megjelenése óta több ezren töltötték le. Nagy előnye, hogy a bejelentések által a hatóságok pontosan tudják, hol szükséges cselekedni.

A felületen egyrészt meg tudunk adni egy képet, ami segít a szakembereknek, másrészt utána be tudjuk kategorizálni, hogy milyen típusú hulladékkal találkoztunk: ipari-elektromos, zöld, veszélyes, építési-bontási. Azt is tudjuk jelezni a szakembereknek, hogy hogyan helyezték el a hulladékot, hordóban, zsákban, vagy egyszerűen csak kiömlesztették, emellett meg tudjuk adni a mennyiségét is, sőt még rövid szöveges információkkal is tudunk szolgálni – magyarázta Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Hatalmas szeméthegyek tucatja, köztük építési törmelékek, autókarosszéria darabok és sok egyéb mellett háztartási hulladékok találhatók a Tétényi fennsíkon, a természetvédelmi terület szomszédságában