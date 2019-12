Sztárok, akik sokat fogytak 2019-ben

Híresség, vagy sem, követendő példa, ha valakinek sikerül leadnia a felesleget. Jöjjenek most azok az ismert emberek, akik az életmódváltás és a fogyás útjára léptek idén.

Látványosan sokat fogyott idén Makány Márta – írja összeállításában a Diéta és Fitnesz.

„Meg kellett tanulnom türelmesnek lenni. Ha volt időm elhízni, akkor legyen időm a fogyásra is. Viszont ahogy elindult a fogyás, nagyon nagy löketet adott a folytatáshoz”- mondta a divattervező.

Cseke Katinka is bombaformába hozta magát 2019-ben. A színésznő fogyása után rengeteg embert inspirált, és úgy döntött, nem áll le. Szuper alakját még egy különleges fotózáson is megmutatta. „Az életem nagyobb részében voltam vékony, mint duci, szóval nekem ez most olyan, mintha visszakaptam volna a régi önmagam” – mondta.

Király Lindának is a nagy súlyvesztésről szólt az idei év, eddig 30 kilót fogyott. Ő egy műtéten esett át. „Hormonfelborulás, pajzsmirigyérték-felborulás, inzulinrezisztencia, minden bajom volt. Nekem ott jött a vég, amikor egy hathetes léböjtkúra után, ahol gyakorlatilag csak ittam és sétáltam napi 10 kilométert, három kilót híztam. Ekkor jött az a pont, amikor azt mondtam, itt már nincs mese”- mesélte a Mokkában Linda, aki ezután döntött a műtét mellett, ami a homonháztartására is hatással volt.

Az Ázsia Expressz idei szereplői is lefogytak a stoppolós kalandok alatt. Kandász Andrea adta le a legtöbbet. „Összesen tizenhat kilóval könnyebben jöttem haza, igaz, azóta azért visszajött három. Persze nem meglepő, hogy ennyit fogytam, hiszen alig ettünk és gyakran futottunk, amit egyébként imádtam. Huszonnégy órából tizenkilencet mentünk, és ennek meglett a hatása.”

Külföldi hírességek sem panaszkodhatnak. Mariah Carey például 22 kilónyi súlyfeleslegtől szabadult meg idén tavasszal és nyáron. A visszatérésre készülő Adele pedig 19 kilóval lett könnyebb 2019-re, talán számára nemcsak a sport, és az egészséges ételek, de a stressz is közrejátszott a fogyásában, ugyanis idén külön váltak a férjével.