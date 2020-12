Tényleg sima ügy?

Ne kövessen el hibát.

A láb borotválása igazán nem igényel nagy tudást, gondolják sokan – pont ezért nem is tulajdonítanak neki különösebb figyelmet – írja a Vasárnap Reggel.

Pedig a következő praktikákat alkalmazva a bőre tovább marad sima, és a kellemetlenségeket is elkerülheti.

A láb szőrtelenítése tavasszal, nyáron központi kérdésnek számít, hiszen ilyenkor előkerülnek a rövidnadrágok, szoknyák, amelyek láthatóvá teszik a lábakat és persze a rajta található szőrszálakat. Ám télen, hideg időben, amikor hosszúnadrágot, harisnyát viselünk, sem kell elhanyagolni ezt a testrészt, hiszen az ápoltsághoz ugyanúgy hozzátartozik a sima láb, mint mondjuk a frissen mosott haj, vagy az arckrémmel hidratált bőr.

Csak a női?

Felesleges azzal stresszelnie magát, hogy csakis a hölgyek számára kifejlesztett borotvával lehet alapos munkát végezni. Hacsak nem ragaszkodik egy adott márkához, ami már bevált, ne azért válasszon egy terméket, mert az rózsaszín, csillogó, ilyen-olyan fejű! A férfiak termékei általában olcsóbbak, érdemes kipróbálni, hogy mekkora különbséget tapasztal ezek és a kimondottan női testkontúrokra és hajlatokra kifejlesztett eszközök között. Használja azt, amelyikkel biztosan, balesetmentesen tud borotválkozni!

Enyém, tiéd

Attól még, hogy esetleg azonos típusú borotvát használnak a párjával, mindig legyen saját eszközük! A gyorsabban tompuló penge nem tesz jót a férfiak kényes arcbőrének, nem beszélve arról, hogy a csereberével baktériumokat és kórokozókat is átjuttathatnak egymás testére. Ezt a testápolási kelléket tekintse saját tulajdonának! Tegye külön szekrénybe, fiókba, vagy valamilyen módon különböztesse meg a párjáétól.

Könnyen csúszik

Végszükség esetén szabad a száraz bőrfelületet borotválni? Semmiképp sem ajánlott, ugyanis ilyenkor nagy eséllyel jelentkezik irritáció, viszketés, a szőrtüszők benövése. A borotvahab vagy -zselé jelentősége, amellett, hogy ápoló, tápláló összetevőket tartalmaz, abban rejlik, hogy kellően síkossá teszi a felszínt, így könnyen csúszik rajta a borotva. Lehetőleg ugyanazon a területen ne menjen végig többször! Ha feltétlenül szükséges szőrtelenítenie, speciális kozmetikum és víz hiányában kenjen a lábára olyan szert, amin könnyen csúszik a penge, ez lehet akár hajbalzsam vagy olívaolaj is.

A bársonyos puhaságért

Még ha a megfelelő készítményt használja is borotválkozás közben, akkor se feledkezzen el a bőr utólagos hidratálásáról. A penge a szőrszállal együtt a bőrfelszín legfelső rétegéből is lehánt valamennyit, még ha ez szabad szemmel nem látható is. Ezért a felület leöblítése után lehetőleg egy illatanyagmentes testápolókrém vagy -olaj használata javasolt, amely segít helyreállítani a természetes védőréteget. Két borotválkozás között bőrradírozás is ajánlott, mert így elkerülhető a benőtt szőrszálak megjelenése.

Mikor a legjobb?

A legtöbben talán zuhanyozás előtt esnek neki a szőrtelenítésnek, hiszen így könnyű utána megmosakodni. Ám a borotválásnak pont a tusolást követően érdemes nekifogni, amikor a bőr átmelegedett, a pórusok megnyíltak, a szőrszálak megpuhultak. Természetesen ilyenkor is le kell öblíteni a bőrt a végén. De ha már úgyis a tusolóban, fürdőkádban áll, akkor ez nem okoz különösebb problémát.

Szárazon tartva

Szeretné, ha tovább élesek maradnának a pengék? Akkor ne tárolja az eszközt a párás fürdőszobában, hanem tegye száraz helyre. Így kivédheti azt, hogy baktériumok szaporodjanak el rajta, illetve a rozsdásodás is megelőzhető. Ha ez utóbbit tapasztalja, azonnal dobja ki az eszközt.

Időben váltson!

Nincs rá szabály, hogy milyen gyakran kell cserélni a borotvát, illetve a pengéket – ez természetesen több tényezőtől függ. Például attól, hogy milyen gyakran használja, hogyan tárolja, milyen vastagságúak a szőrszálai, és így tovább. Általánosságban elmondható, hogy ha az élek tompák, nem komfortos érzés a borotválkozás, váljon meg a terméktől. Körülbelül tíz használat után ez már biztosan bekövetkezik.