Újra csapdákat állítanak az árubemutatókkal

A hétköznapokba fészkelődött vírusfenyegetettség sérülékennyé teszi a komfortzónájából kibillentett fogyasztót: manapság többen nyitottak az egészség megőrzését vagy javulását támogató szolgáltatások, esetleg az ismeretlen, de bizalomgerjesztő termékek kínálatára. A hatósági szigor az évek alatt megrostálta a kereskedelmet, a járvány idején viszont ismét felbukkantak azok a tisztességtelen gyakorlatú cégek, amelyek utóbb kiábrándítónak bizonyuló, az ajánlat pillanatában viszont átgondolatlan, százezres nagyságrendű költésekre veszik rá a könnyű prédának bizonyuló nyugdíjasokat.

Újra az idősek hiszékenységére épülnek a jutányosnak tűnő termékbemutatós lehetőségek, amelyek már éppen eltűnőben voltak a mindennapokból, a szemfényvesztés jellegzetes piaca azonban a Covid-járvány felbukkanásával újra virágozni kezdett – írja a Magyar Nemzet.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium figyelmeztetett:

a régebben már ismertté vált tisztességtelen kereskedelmi módszerekkel újabban megint megpróbálják behálózni a kiszolgáltatott fogyasztókat az ingyenes, álcázott orvosi szűrővizsgálatokon megvételre kínált egészségügyi eszközökkel, vitaminokkal, különböző gyógyászati megoldásokkal.

A 2015-ös törvénymódosítás hatására, a népegészségüggyel és rendőrséggel közös, folyamatos fogyasztóvédelmi ellenőrzések következtében, a szigorú fellépések miatt elkopott az évekig aranybányának számító árubemutatós kirándultatások, ingyenebédek divatja. Ám a fogyasztóvédelem fokozottan figyel, és úgy látja, mostanában reneszánszát éli a közismerten lehúzásra épülő módszer. Ezek tipikus termékfajtái például az idősebbeknek csábító, vásárlónként egyedi ajánlatban kínált gyógyhatású csodatermékek, készülékek.

„Az idős emberek védelme érdekében a kormány kiemelten fontosnak tartja az árubemutatók visszaszorítását” – hívta fel a figyelmet a kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár. Cseresnyés Péter kiemelte, hogy a korábbi célirányos, összehangolt fellépés eredményes volt. „Meg tudtuk tisztítani a piacot, de az új értékesítési formákat külön figyelemmel ellenőrzi a hatóság. Arra kérjük a fogyasztókat, hogy feltétlenül jelezzék a kormányhivataloknál, ha megtévesztő, visszaélésszerű gyakorlattal találkoznak, mert ezzel nagyban megkönnyíthetik a munkánkat” – fogalmazott.

Jelezte továbbá, hogy a hatóság árubemutatóval vagy telefonos értékesítéssel kapcsolatos jogszabálysértés esetén 15 ezer forinttól akár a nettó árbevétel öt százalékáig terjedő bírságot is kiszabhat. Egy wellnesseszközöket a fogyasztóknak 700-800 ezer forintért áruló cég például tízmillió forintos büntetést kapott, miután hamis leleteket állított ki a vevőjelölteknek, majd méregdrága, de igazoltan hatástalan eszközöket kínált nekik eladásra – idézett egy jellegzetes példát Cseresnyés Péter.

Már sokszor emlegetett, de még mindig hatásos régi-új csaló módszer, hogy az átverős cégek gyors, hatékony, fájdalommentes és főleg ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatra szóló időpontot ajánlanak, és célzottan, név szerint keresik meg telefonon a nyugdíjasokat, akiket aztán egy orvosi rendelő hangulatát keltő helyiségben fogadnak.

Ez általában sokaknak már elegendő, hogy elhiggyék, amit a fehér köpenyes személy mond, aki általában a „vizsgálat” eredményeként súlyosabb szövődményeket is kilátásba helyez a megvizsgált nyugdíjas valamely jellegzetes tünetére. Ám az idős fogyasztónak nincs ideje utánagondolni a hallottaknak, mert a „szakértő” rögtön a segítségére is siet. Az egészségromlással riogatott fogyasztó mindjárt egy olyan termékkel is megismerkedhet az árubemutatós csapdában, amelyik kivételes szerencséjére alkalmas az ő problémájának a megelőzésére, gyógyítására. Ezt nemritkán tudományosnak tűnő, de a potenciális vásárló által nem ellenőrizhető állításokkal, adatsorokkal, felmérésekkel erősítik meg az értékesítés során, amelyben a vevőjelölt önállóan szinte levegőt sem vehet, és csak akkor eresztik el, ha aláírt valamilyen kötelezvényt vagy kifizette a kért összeget.

Tudni érdemes, hogy ezeknek a meggyőző kommunikációjú értékesítőknek nincs egészségügyi végzettségük, vagyis nincs képesítésük arra, hogy bárki számára érvényes diagnózist állítsanak fel, ez azonban a legtöbbször eszébe sem jut a lehengerelt vevőnek, aki érthető okból gyorsan túl akar jutni a váratlan, kedvezőtlen fordulat esélyének hírén, ezért hajlik rá, hogy az azonnali megoldásban hatékony, egészségtudatos partner legyen. Mivel az álorvosok a vásárlók tényleges egészségi állapotát nem ismerik, az általuk ajánlott termékek használata – például más, rendszeresen szedett gyógyszerrel együtt alkalmazva – akár veszélyes is lehet – folytatta a kockázatok felsorolását a minisztérium.

Terjedni kezdett az elsősorban egészségmegőrző hatással felruházott étrend-kiegészítők telefonos reklámozása, értékesítése is. Gyakori, hogy az első megrendelt csomagot ingyenesen, mindössze a szállítási költségért kapjuk meg postán, ez mindenképpen vonzó ajánlat, ami után észrevétlenül lekötelezett lehet a potyára hajló vevő. Ugyanis számítani kell rá, hogy

az ajándékba adott próbacsomag után a vállalkozás bizonyos időközönként, többnyire havonta automatikusan újraküldi majd a terméket, a vételár kiegyenlítéséhez viszont már csekket is mellékelnek.

Ezt pedig már nem elég behajítani a sarokba, mert ha a kérés nélkül érkezett termékért az elvárt díjfizetés elmarad, egyszeri felszólítás után behajtócégen keresztül próbálják majd érvényesíteni a követelést és az egyéb felmerült költségeket, a késedelmi kamatot.

Ezt úgy hívják, hogy „előfizetési csapda”, amelynek elkerüléséhez fontos észben tartani, hogy a rászedett vásárló valójában ekkor sincs csapdában, mivel ezekben az esetekben is megilleti a 14 napos elállási jog, amikor indoklás nélkül jogszerűen elállhat az üzlettől, egyszer­smind a halmozódó és csapdaszerű követelésektől.

