Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt

A hazai vérkészlet fenntartása érdekében a decemberi ünnepek előtt, között és után véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) és a Magyar Vöröskereszt.

Az OVSZ közleményében kiemelte: az idei, hatnapos karácsonyi időszakban azért is különösen fontos a véradás, mert legrövidebb lejáratú készítményeik felhasználhatósága öt nap. Ezért a megyeszékhelyeken és a fővárosban lévő intézményeikben december 23-án, 27-én, 30-án és 31-én is nyitva tartanak, illetve a Magyar Vöröskereszt is rendkívüli véradást szervez december 30-án, budapesti székházában.

Azokat, akik december 13-23. között, akár állandó helyszíneik valamelyikén, akár kitelepült véradásaikon adnak vért, egy csomag szaloncukorral, akik december 27-én, 30-án vagy 31-én mennek vért adni, azokat „szerencsehozó” lencsével ajándékozzák meg.

A véradási helyszínekről és időpontokról tájékozódni lehet az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt honlapján.

