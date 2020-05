Villantson vinyl-lel!

Manapság sokféle padlóburkolat közül választhatunk, mutatjuk, melyik miért jó.

Lila linóleummal lelinóleumozott Lenin-mauzóleum. Nem baj, ha elsőre nem megy a mondat végigolvasása, de azért tudjon különbséget tenni a PVC, a linóleum és a vinyl termékek között! Mondjuk ehhez kell az ingatlanbazar.hu iránymutatása is.

Egy kis történelem – PVC kontra linóleum

Mindenekelőtt nem árt egy kis történelmi visszatekintés! A PVC 1913-ban látta meg a napvilágot Friedrich Heinrich August Klatte korszakalkotó találmányaként, ipari szintű gyártása 1920-ban indult meg az USA-ban. A padlóburkolatok tömeggyártása a második világháború után indult be. Előállítása gyors és olcsó volt, lágyító adalékok miatt bizonyos körülmények között azonban kis mértékben zsugorodtak.

A linóleum – ellentétben a PVC-vel – természetes anyag, amelynek nagyrésze parafaőrlemény. Uni színeket és márvány hatású felületeket tudnak készíteni belőle. Ára többszörösébe kerül a PVC termékekének, előállítása hosszadalmas. Kiváló padlóburkoló anyag.

Vinyl padlóburkolat

A modulszerűen lerakható vinyl burkolat – angol nevén Luxory Vinyl Tile (LVT) – anyaga PVC, de a tekercstermékektől eltérően felszíne keményebb és a felépítése is más. Minden károsanyag-kibocsátástól mentes, színtartó, alaktartó. A hagyományos PVC-hez képest ennek magasabb a PVC-tartalma. Speciális gyári felületkezelést kap, amitől rendkívül strapabíró lesz a felülete – tudta meg az ingatlanbazar.hu a JAF Holz Ungarn Kft.ügyvezetőjétől, Szabó Gábortól.

Az univerzális vinyl

A vinyl felülete meleg tapintású, kiváló a lépéshang csillapítása, nem recseg, nem ropog, mint egy csaphornyos parketta. Egyszerűen lerakható, könnyen tisztítható, nedvességálló, tehát, akár fürdőszobába is betervezhetjük.

Beépítése egyszerű, sokkal nagyobb szabadságot ad, mint a hagyományos kerámia vagy tömörfa burkolatok. Egyszerű eszközökkel szabható és konfekcionálható, a tér formálása érdekében akár ívesen is lefektethetjük. Felfuttathatjuk a falra, de beépített bútorok frontja is dekorálható vele. Érdemes európai gyártók termékeit és ellenőrzött minőséget vásárolni, akkor is, ha a kínai termékek szemérmetlenül alacsony ára roppant vonzó. Az „uni” színek mellett kőutánzat és természetes faerezetes vinyl padlóburkolatok léteznek. A panelek lehetnek csempe- vagy járólap alakúak, vagy éppen a hagyományos padlóhoz hasonló klasszikus kiszerelésűek.

Milyen a vinyl-keresztmetszet? Legalul található a színháttér, felette a minta vagy textúra, aztán a kopófelület. Erre jön egy poliuretán bevonat, amely a termék tisztítását teszi rendkívül egyszerűvé.