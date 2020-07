Vitézi vigalmat rendeznek a hétvégén Gyulán

A várban folyamatosan programok, solymászbemutató, lúdtollal írás, korhű ruhába öltözés, kovácsműhely várja az érdeklődőket.

Végvári napok helyett Vitézi vigalmat rendeznek július 24. és 26. között a gyulai várban és környékén, ahol mintegy harminc hagyományőrző közreműködésével jelenik meg a végvári tábori élet és kisebb harci jelenetek is – jelentették be kedden a szervezők.

Mint írják, a Gyulai Végvári Napokat a koronavírus-járvány miatt nem szervezik meg idén, ám az azon részt vevő hagyományőrző egyesületek közül többen a fürdővárosba érkeznek a mostani hétvégén, így a gyulai Kerecsényi László Íjász Egyesület kezdeményezésére szűkebb résztvevői számmal és programkínálattal ugyan, de úgy döntöttek, idén is lesz hadi játék a gyulai várnál.

A háromnapos, részben ingyenes rendezvényen megjelenik ugyan a végvári napok néhány eleme – például az apródiskola a gyermekeknek, a Hollóének Hungarica Régizene Együttes koncertjei, a fegyverbemutatók és kisebb csaták is -, a szervezők mégis tudatosan kerülték, hogy az ország egyik legismertebb hadijátékát „kicsiben” rendezzék meg.

Ennek megfelelően a várban több tematikus, interaktív tárlatot is rendeznek az erődítmény 1566-os ostromáról, valamint a vár szombaton 19-22 óra között is látogatható lesz. Újdonság, hogy a várral szemben álló Almásy-kastély Török tornyában Gyula törökkori emlékeiből egy kamarakiállítást is rendeznek.

A várban folyamatosan programok, solymászbemutató, lúdtollal írás, korhű ruhába öltözés, kovácsműhely várja az érdeklődőket. A várkertben népi ügyességi játékokkal, apródiskolával, spanyol tercio bemutatóval, valamint középkori piactérrel és mesterség bemutatókkal készülnek.

A Vitézi vigalom Gyula várában elnevezésű programon a Balassi Bálint bandérium, az Egri Félhold Hagyományőrei, a „Thury-vár vitézei” Hagyományőrző és Sportegyesület, a Pannon Vitézlő Oskola és a Kerecsényi László Íjász Egyesület hagyományőrzői vesznek részt, de kisebb létszámban érkeznek még az ország számos pontjáról is vitézek – írják a közleményben.

A teljes programkínálat a www.gyulakult.hu oldalon tekinthető meg.

Borítókép: illusztráció / Katonai hagyományőrzők a gyulai vár 1695-ös visszafoglalását felidéző hadijátékon a Végvári Napok fesztiválon 2017. július 30-án.