Fiola Attila elnézést kért Edittől, akit gólja után halálra rémített

A gólöröm az gólöröm...

Ezt ne hagyja ki! A Demokratikus Koalíció az egészségügy összeomlásával kampányol

Emlékezetes pillanat marad a magyar–francia meccsről a magyar játékosok önfeledt gólöröme is. A nemzetközi kézilabda-döntőkön és most az Eb hazai meccsein is szpíkerként, illetve hangulatfelelősként dolgozó, a pálya szegletében egy pad mögött ülő Szalay Editet ugyanis lerohanták Fioláék – írta a Bors.

Her reaction to getting caught up in those Hungary celebrations 😅 pic.twitter.com/iVTE897QDW — ESPN UK (@ESPNUK) June 19, 2021

A fiatal hölgy éppen lehajolt a füleséért, mert a nagy izgalomban véletlenül kihúzta azt a központi rendszerből, és mire felnézett, a futballistáink már ott őrjöngtek előtte, a gólszerző Fiola földöntúli boldogságában, nemes egyszerűséggel le is söpört mindent az asztaláról.

Editnek végül sikerült felocsúdnia a sokkból, és ökölbe szorított kézzel ő is megünnepelte a gólt.

– Amikor rám rontottak a fiúk, először azt hittem, meghalok, és mikor rájöttem, hogy kik vannak ott, velük örültem.

Nyilván nem volt kérdés, hogy együtt rezdülök a meccsel, de közben jönnek a kommentek, hogy nem is figyeltem, és azonnal távolítsanak el a pályáról…elképesztő amúgy…de nyilván próbálok nem foglalkozni vele – írta a Facebookon az egyik hozzászólásában a szpíkerhölgy.

Szalay Editet nem első alkalommal láthattuk nemzetközi sporteseményen. A Nemzeti Sport azt írja: a sok felkérést a talpraesettsége és közvetlensége mellett kiváló nyelvtudásának is köszönheti, amelyet gyerekkorában alapozott meg, ugyanis nyolc és tizenkét éves kora között a dél-afrikai Pretoriában élt a diplomata szüleivel együtt.

A kézilabdának köszönhetően, a Bajnokok Ligája négyes döntőivel került be a sportos körforgásba. A budapesti final four mellett Kölnben is volt házigazda, majd a 2017-es vizes vb-n már az M4 Sport stúdiójában tűnt fel.

Egymást követték a különböző munkák, így többek között a birkózó-vb-n, a Maccabi Játékokon, a kajak-kenu vb-n és a vívó-vb-n is találkozhattunk vele. Rendszeres házigazdája a jövő januári férfi kézilabda Eb-t népszerűsítő magazinműsornak, míg a legújabb élményt a foci Eb jelentette. A franciák elleni döntetlenre valószínűleg még sokáig emlékezni fog.

A teljes cikket ide kattintva lehet elolvasni.

A magyar válogatott futballistája vasárnap az MLSZ Instagram-oldalán kért elnézést Szalay Edittől, miután gólöröme közben megijesztette őt.