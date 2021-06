Fiola Attila: Még mindig libabőrös vagyok, ha a szurkolásra gondolok

A portugálok elleni, 3–0-s vereséggel végződő mérkőzés másnapján Dibusz Dénes és Fiola Attila válaszolt az újságírói kérdésekre Telkiben. A kapus méltatta kollégája, Gulácsi Péter teljesítményét, a védő a világsztárok elleni játék nehézségeiről beszélt. Mindketten reagáltak Marco Rossi meccs utáni önkritikus nyilatkozatára, valamint megosztották az érzéseiket a szurkolással kapcsolatban.

Dibusz Dénes természetesen kitért az olvasóink által is a legjobbnak látott kapustárs, Gulácsi Péter teljesítményére is.

„Nagyon egyszerű értékelni a teljesítményét: fantasztikusa védett, és a 84. percig meccsben tartotta a csapatot. Hozta azt, amit egy ilyen kvalitású ellenféllel szemben hozni kell, hiszen kiemelkedő kapusteljesítmény nélkül nincs esély tartani a nulla–nullát. Meg is kapta a dicséretet a részünkről. Tökéletesen tette a dolgát, a gólokról nem tehetett. Az első egy megpattanó lövés volt, amelyet 99.9 százalék, hogy megfogott volna, ha nem pattan meg. A büntetőnél és a ziccernél kiszolgáltatott helyzetben volt. Nem is a gólokról beszélgettünk egymás között, hanem arról, hogy miben tudna előrelépni a csapat.”

Fiola Attila elmondta, a portugálok elleni meccs éjszakája nem volt egyszerű számára, negyed öt tájban tudott csak elaludni. Nagyon bosszús volt, hogy a 84. percben szerencsétlen gólt kaptak, s a 3–0-t is csúnyának tartja. Hozzátette, előrejátékban kell fejlődniük, többet birtokolni a labdát, mert az olyan kaliberű csapatok, mint a portugál, könnyen felőrlik a védelmet.

„A válogatott mérkőzéseken leginkább fejben szoktam elfáradni, de a szélső poszton azért elég sokat kellett futni, így fizikailag is érzem a fáradtságot. Azért egy NB I-es vagy egy átlagos válogatott mérkőzés nem hasonlítható össze egy portugálok elleni Eb-meccsel. Hetven-nyolcvan százalékban birtokolják a labdát, ilyenkor nem egyszerű védőnként az előrejátékba is bekapcsolódni, felfutni a szélen. Sokszor ez a probléma, ezért próbáljuk felrúgni a labdákat Szalai Ádámnak, próbálja megtartani, és abból támadást építeni. De neki is csüngnek a nyakán hárman-négyen, mi meg alig kapunk levegőt. Az egyensúlyt jobban meg kell találni, de nem egyszerű világsztárok ellen játszani, éreztem a saját bőrömön.”

Arra is kitértek, milyen volt 67 ezer szurkoló előtt Eb-meccset játszani a Puskás Arénában.

„Mindenkinek felemelő érzés volt. Már ahogy a stadionhoz közeledtünk, szurkolók tízezrei vártak ott minket, és már akkor olyan hangulatot teremtettek, hogy beleborsódzott a hátunk – idézte fel Dibusz Dénes. – Legutóbb 2016-ban élhettünk át ilyet. Ahogy a mérkőzés alatt buzdítottak minket, az hatalmas erőt adott a csapatnak. Mindent megtettünk a pályán, és a szurkolók érezték a lelátón is, hogy minden erőnket beleadjuk, kiköpjük a tüdőnket is, több játékoson is látszott, hogy nagyon elkészült az erejével. Nyilván ennek szólt, hogy a mérkőzés után támogatásunkról biztosítottak minket a szurkolók. Emelt fővel jöttünk le a pályáról, mindent megtettünk, de tudjuk, hogy van hová fejlődni, és tudjuk is, hogy melyek ezek a pontok. A regeneráció mellett a következő napok feladata az lesz, hogy ezeken dolgozzunk.”

Fiola Attila szerint fenomenális érzés volt ennyi ember előtt, ilyen hangulatban játszani hazai pályán.

„Azt gondoltam, hogy a 2016-os Eb-n tapasztalt atmoszférát sosem élem át újra, de még mindig libabőrös vagyok, ha a tegnapi szurkolásra gondolok. Valószínűleg miattuk is tudtuk megtartani a nulla–nullát a 84. percig, nagyon segítséget nyújtottak nekünk. Várom már a szombati mérkőzést, hogy újra átéljem ezt a hangulatot, s remélem, egy jó eredménnyel boldogságot is tudunk nekik okozni.”

Végül arra is reagáltak, hogy a mérkőzés után Marco Rossi azt nyilatkozta, hogy hibásnak érzi magát abban, hogy a vége 3–0-s vereség lett.

„Nincs ez ránk hatással, ő a szövetségi kapitány, övé a felelősség, ő dönt. Ha nyerünk egy–nullára, és a gólt Sigér vagy Nego rúgja, akkor azt mondjuk, milyen jól cserélt. Nyilván ők is azon voltak, hogy segítsenek a csapatnak, de a cserék rosszul sültek el, kaptunk három gólt. De ez benne van a fociban, senkit sem kell hibáztatni – mondta Fiola, akivel Dibusz is egyetértett. – Indokoltak voltak a cserék, bele kellett nyúlni a mérkőzésbe, látszott a játékosokon, hogy fáradtak. A portugálok is frissítettek, láttuk, milyen nívójú játékosok jöttek a pályára, erre reagálni kellett a kapitánynak. A portugál cserék többet tudtak hozzátenni, mint a mieink. De ha Schön Szabolcs fél méterrel hátrébbról indul, vagy előbb érkezik a labda, akkor nem beszélünk erről az egészről. Marco Rossi amióta szövetségi kapitány, mindig nyíltan kommunikált a csapat és a média felé is, hiteles embernek tartjuk, akivel sikereket értünk el az utóbbi időben.”





EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

F-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 0–3 (0–0)

Budapest, Puskás Aréna, 55 682 néző. Vezette: Cakir (török)

MAGYARORSZÁG: Gulácsi – Botka, Orbán, Szalai A. – Lovrencsics G., Nagy Á. (Varga R., 88.), Kleinheisler (Sigér D., 78.), Schäfer (Nego, 65.), Fiola (Varga K., 88.) – Szalai Á., Sallai (Schön, 77.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

PORTUGÁLIA: Rui Patrício – Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro – Danilo Pereira, William Carvalho (Renato Sanches, 81.), Bruno Fernandes (Moutinho, 89.) – Bernardo Silva (Rafa Silva, 71.), C. Ronaldo, Diogo Jota (André Silva, 81.). Szövetségi kapitány: Fernando Santos

Gólszerző: Guerreiro (84.), C. Ronaldo (87., 90+2. – az első 11-esből)