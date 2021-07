Harry Kane: Rúgtam már jobban is tizenegyest…

„Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, akik éltek ezzel a hatalmas lehetőséggel. A szurkolók is fantasztikusak voltak – lelkendezett Gareth Southgate, az angolok szövetségi kapitánya. – Az előző, a római meccs szinte sétagalopp volt, de számítottunk arra, hogy ez korántsem lesz az. A dán csapatot sokan igencsak alulértékelték, aztán láttuk, milyen nehezen tudtuk legyűrni. Felhívtuk a játékosok figyelmét arra, hogy lesznek hullámvölgyek, és ahhoz, hogy kijöjjünk belőlük, nem szabad elveszítenünk a fejünket. Tartották magukat ehhez.”

Kasper Hjulmand, a dánok szövetségi kapitánya először gratulált kollégájának, Gareth Southgate-nek az utóbbi években elvégzett munkájáért, és ahhoz, hogy remek csapatot épített fiatal játékosokból. Aztán előkerült a meccset eldöntő tizenegyes, amely előtt egy másik labda is volt a pályán, méghozzá „tűzközelben”.

„Az mindig benne van a játékban, hogy veszítesz, de hogy ilyen körülmények között, az bosszantó. Nem lehet szemet hunyni afölött, hogy az eseményekhez közel, zavaró helyen ott volt egy másik labda is a játéktéren – fogalmazott Kasper Hjulmand, aki a szabálytalanság tényét is vitatja. – Nyilvánvalóan nagy csalódás, hogy ennyire közel jutottunk a döntőhöz, mégsem értük el. Ettől függetlenül elképesztő, amit a srácok véghez vittek. Fantasztikus energiák rejteznek bennük, fantasztikus, ahogyan játszották a futballt. Támadtak, gólokat szereztek, önmagukat adták. Nemcsak a játéktudásuk, hanem az emberi tulajdonságaik is kellettek ahhoz, hogy szárnyaljanak. Erős közösséget alkottunk, és a legutolsó pillanatig harcoltunk. Most nagy a csalódottság, de nem hiszem, hogy sokáig tartana. Visszatekintve elmondhatjuk, hogy megpróbáltuk, majdnem összejött, és miért is ne sikerülne legközelebb?”

