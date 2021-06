Mbappét is meg lehet állítani – Bölöni

Bölöni László, a Nemzeti Sport szakértője szerint a magyar válogatott Franciaország ellen bátrabban fog játszani, mint első Európa-bajnoki mérkőzésén. Az ellenfél erősebb lesz, mint kedden, úgyhogy Marco Rossinak valamivel meg kell lepnie a franciákat. Bölöni szerint még Kylian Mbappét is meg lehet állítani – még ha nem is éppen egyszerű feladat.

„A futballban minden lehetséges – kezdte a játékosként BEK-győztes Bölöni László. – A franciák legutóbbi vb-selejtezői például nem sikerültek annyira jól, ezért is lépett Deschamps Benzema felé, hiányolták Franciaországban a támadójáték eredményességét. Tehát eredményt bárki ellen lehet elérni, de azért azzal tisztában kell lenni, hogy a világ egyik legjobb csapata ellen fogunk játszani. A franciák jobbak, mint a portugálok. Egy tornakezdés viszont mindig stresszes, nekünk is az volt, ezt levetve elképzelhető, hogy bátrabb lesz a csatárjátékunk. Szerintem Marco Rossi ezúttal is elsősorban az ellentámadásokra fog bazírozni, meglátjuk, hogyan sikerül. Ha eredményt akarunk elérni, akkor valamivel meg kell lepni a franciákat. A gallok többen támadnak, mint a portugálok, nagyobb területek nyílnak mögöttük, viszont a középhátvédjeik gyorsabbak, azt a bizonyos teret könnyebben befutják.”

A franciák meghatározó védője Raphaël Varane, aki Bölöninél lett kezdőjátékos a Lensban.

„Varane is nagyon gyors, jól helyezkedik, intelligens, finom a technikája, és az utóbbi időben már tud agresszív is lenni. Amikor nálam játszott, még inkább egy elegáns, Laurent Blanc típusú középhátvéd volt, márpedig a védelemben néha meg kell mutatnod a stoplijaidat az ellenfélnek. Ugyanakkor Szalai Ádám az igen jó felépítésű portugál védők ellen is nyert párharcot: jó ütemben érkezni, jól felugrani, jól elsodorni egy labdát – ezek mindig benne vannak a játékéban. Lehetetlen nincs, de több tényezőnek kell közrejátszania.”

Bölöni a videónkban arról is beszél, hogy meg lehet-e valahogy állítani Kylian Mbappét.

EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

F-CSOPORT

15.00: MAGYARORSZÁG–Franciaország, Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A MAGYAR KERET

KAPUSOK: 22 – Bogdán Ádám (Ferencváros), 12 – Dibusz Dénes (Ferencváros), 1 – Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország)

VÉDŐK: 26 – Bolla Bendegúz (Mol Fehérvár), 21 – Botka Endre (Ferencváros), 5 – Fiola Attila (Mol Fehérvár), 3 – Kecskés Ákos (Lugano – Svájc), 2 – Lang Ádám (Omonia – Ciprus), 14 – Lovrencsics Gergő (Ferencváros), 6 – Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), 4 – Szalai Attila (Fenerbahce – Törökország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 10 – Cseri Tamás (Mezőkövesd), 11 – Holender Filip (Partizan Beograd – Szerbia), 15 – Kleinheisler László (NK Osijek – Horvátország), 8 – Nagy Ádám (Bristol City – Anglia), 7 – Loic Nego (Mol Fehérvár), 13 – Schäfer András (DAC – Szlovákia), 18 – Sigér Dávid (Ferencváros)

TÁMADÓK: 25 – Hahn János (Paksi FC), 23 – Nikolics Nemanja (Mol Fehérvár), 20 – Sallai Roland (Freiburg – Németország), 24 – Schön Szabolcs (FC Dallas – Egyesült Államok), 9 – Szalai Ádám (Mainz – Németország), 19 – Varga Kevin (Kasimpasa – Törökország), 17 – Varga Roland (MTK Budapest)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Marco Rossi (olasz)

A FRANCIA KERET

KAPUSOK: 1 – Hugo Lloris (Tottenham – Anglia), 16 – Steve Mandanda (Marseille), 23 – Mike Maignan (Lille)

VÉDŐK: 2 – Benjamin Pavard (Bayern München – Németország), 24 – Léo Dubois (Lyon), 4 – Raphaël Varane (Real Madrid – Spanyolország), 15 – Kurt Zouma (Chelsea – Anglia), 3 – Presnel Kimpembe (PSG), 5 – Clément Lenglet (Barcelona – Spanyolország), 21 – Lucas Hernandez (Bayern München – Németország), 18 – Lucas Digne (Everton – Anglia), 25 – Jules Koundé (Sevilla – Spanyolország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 13 – N’Golo Kanté (Chelsea – Anglia), 6 – Paul Pogba (Manchester United – Anglia), 14 – Adrien Rabiot (Juventus – Olaszország), 12 – Corentin Tolisso (Bayern München – Németország), 17 – Moussa Sissoko (Tottenham – Anglia), 8 – Thomas Lemar (Atlético Madrid – Spanyolország)

TÁMADÓK: 26 – Marcus Thuram (Mönchengladbach – Németország), 20 – Kingsley Coman (Bayern München – Németország), 10 – Kylian Mbappé (PSG), 7 – Antoine Griezmann (Barcelona – Spanyolország), 9 – Olivier Giroud (Chelsea – Anglia), 19 – Karim Benzema (Real Madrid – Spanyolország), 22 – Wissam Ben Yedder (Monaco), 11 – Ousmane Dembélé (Barcelona – Spanyolország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Didier Deschamps