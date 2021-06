Nem számolgatunk, csak élvezzük a foci-Eb meccseit

E heti szavazásunkban arra voltunk kíváncsiak, mit várnak olvasóink az idei kontinensviadaltól.

Egy foci-Eb az mégiscsak foci-Eb, épp ezért volt akkora sokk, hogy tavaly el kellett halasztani a járvány miatt. (Az olimpiáról nem is beszélve.) Egy évet vártunk arra, hogy társházigazdaként itthon szurkolhassunk a magyar válogatottnak. Gondoljunk bele, 2016-ban mekkora őrület volt, az is szurkolóvá vedlett, aki még a focit sem szereti, tizenegy ember volt a pályán, aki Magyarországot képviselte. Senki nem gondolta, hogy azt a tizenegy embert még a későbbi győztes portugál tizenegy sem tudja megverni, és csoportelsőként jut tovább a nyolcaddöntőbe.

Végre ismét elérkezett a pillanat, ráadásul hazai környezetben hajszolhatjuk győzelembe Rossi fiait!

Más kérdés, hogy a válogatott egyértelműen a torna legnehezebb csoportjába került, még a portugálok szövetségi kapitánya is értetlenül áll a sorsolás előtt. A realitás talaján állva, akár egy döntetlen is bravúr lenne a német, a francia vagy a címvédő ellen is. Ezen a talajon állva vágtunk neki az ezt megelőző tornának is, és mi lett a vége…örömünnep. Persze, nem meglepő, hogy szavazóink csak nagyon csekély százaléka kattintott arra a lehetőségre, hogy meglepjük a világot és behúzzuk a kupát. Ők is talán a vicc kedvéért, vagy mert olyan hithű vezérszurkolók, akik tényleg hisznek ebben a csodában.

Még náluk is kevesebben voksoltak arra, hogy hoppon maradnak a nagyok, és egy „kiscsapat” mindenki fölé kerekedik.

Ne feledjük, hogy a dánok úgy nyerték meg a 92-es tornát, hogy szabadságukat töltötték, és a jugoszlávok kizárásával megüresedett helyre kellett beugraniuk.

Aztán egy laza kéthetes felkészülést követően, az esélytelenek nyugalmával, nulla teherrel a vállukon felültek Európa trónjára. Erre az esélynélküliségre a magyar válogatott is alapozhat, és ezt a felhőtlen focit kell meglovagolnunk. Ezzel biztos, hogy a játékosok is tisztában vannak, és ahogy nekik az a lényeg, hogy „Végre, játszhatunk!”, nekünk csak annyi, hogy „Végre, szurkolhatunk!”. Ennek az eseménynek most ez a mozgatórugója, nem hiába vitte el a szavazatok több mint a felét az a lehetőség, hogy

csak élvezzük a pillanatot, felesleges latolgatni az esélyeket.

Végezetül a válaszadók 25%-a érzi úgy, hogy csoportunkból kerül ki a végső győztes, és könnyen elképzelhető, hogy igazuk is lesz. Bivalyerős mindhárom ellenfél kerete, és noha az utóbbi időben a németeket többször leírták, össze fogják szedni magukat. A legendás csatár, Gary Lineker sem hiába nyilatkozta azt, hogy „a foci egy olyan játék, amit huszonketten játszanak 90 percen keresztül, és mindig a németek nyernek”. Persze, ehhez lesz egy két szava a Mbappé, Benzema, vagy éppen a Ronaldo, Joao Félix támadó párosoknak is. Hahn Janiról és Szalai Ádámról nem is beszélve…

Borítókép: A magyar válogatott játékosai a Magyarország – Írország barátságos labdarúgó-mérkőzés után Budapesten, a Szusza Ferenc Stadionban 2021. június 8-án. Magyarország-Írország 0-0