Reszkess, Anglia! – a menny kapujában az olaszok

„A 2006-os világbajnoki győzelem és a calciopolibotrány utórezgéseit éreztem, hiszen azon a nyáron igazoltam a Rapid Wientől a Napolihoz. Kiborult a bili, de hála istennek nem azokra, akik Németországban kiharcolták az aranyérmet, a felelősséget vezetői szinten kellett keresni. Történelmét, kultúráját, turisztikai kincseit tekintve talán nincs gazdagabb ország Olaszországnál, mégsem tudja kihasználni az értékeit, és valamiért az év végén a költségvetési számok sokszor pirosak. A calciopoli esetében is ezt a hozzáállást érzékeltem, valahogy úgy voltak vele, meg lehet oldani ügyeskedéssel, kevesebb munkával, energiával. Ugyanakkor fantasztikus az olaszokban, hogy amikor össze kell fogni, rövid idő alatt lenyűgöző egységbe verődnek, amint azt megtapasztaljuk most is, a súlyos Covid-járvány után menetelő válogatottnál és a csapatot övező támogatást érzékelve. A pokolból képesek nagyon magasra jutni. Amikor osztrák válogatottként játszottam Olaszország ellen, még olyanok szerepeltek a csapatban, mint Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo, Antonio Di Natale.

A mai válogatottban már nincsenek csillagok, Lorenzo Insignét nem hasonlítanám az említettekhez. Kis hadseregként működik az együttes, mindenki tudja és teszi a dolgát, de nagy egyéniségek nincsenek. Valahol ez a futball átalakulásának hozadéka, a biznisz szempontjai nem mindig egyeznek a szakmáéval, és én ennek is tulajdonítom a jelenséget, hogy kevesebb fiatal szupertehetséget látni. Kérdezem: egészséges az, hogy Cristiano Ronaldo 36 évesen, Giorgio Chiellini 36 évesen vagy Zlatan Ibrahimovic 39 évesen az olasz bajnokság kirakatembere? Félig Olaszországban élek, személyesen is jól ismerem Roberto Mancinit, közös barátok révén időről időre összejárunk padel teniszezni. Tudom, hogy rendkívül alapos munkát végez, a szakmai feladatokon túl is minden részletre odafigyel, az étkezéstől kezdve az öltönyválasztásig bezárólag.”