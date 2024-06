Németország–Dánia (szombat 21.00, nyolcaddöntő)

A skandináv csapat 32 éve a döntőben verte 2-0-ra az akkor világbajnoki címvédő németeket, s lett óriási meglepetésre Európa-bajnok. A dánok mostani sikere hasonlóan váratlan lenne, főleg annak fényében, hogy egyelőre még nem nyertek mérkőzést, három döntetlennel, a C csoport második helyezettjeként jutottak tovább a 16 közé. A hazaiak ezzel szemben két győzelemmel – az egyiket a magyarok ellen aratták – és egy döntetlennel, magabiztosan léptek a kieséses szakaszba, ahol a végső diadalra is esélyesként, favoritként lépnek pályára a dánok ellen. A dánok az előző kontinensviadalon az elődöntőig jutottak, hosszabbítás után kaptak ki az angoloktól. Ezúttal a svájciak teljesítményéből meríthetnek inspirációt, akik a csoportkör utolsó fordulójában egészen a ráadásig vezettek a németek ellen, Julian Nagelsmann együttese akkor mentette 1-1-re a találkozót. A német és a dán válogatott eddig 30-szor találkozott egymással, öt döntetlen mellett előbbi 16-szor, utóbbi kilencszer nyert. Eb-n korábban háromszor csaptak össze és az 1992-es göteborgi finálé mellett kétszer a németek győztek. Barátságos meccsen legutóbb 2021 júniusában találkoztak, Innsbruckban 1-1 lett a végeredmény. A házigazdáknál Jonathan Tah eltiltás miatt nem játszhat, Robert Andrich, Antonio Rüdiger és Maximilian Mittelstädt pedig egy sárga lapra van attól, hogy az esetleges következő mérkőzést ki kelljen hagynia. A másik oldalon Morten Hjulmand eltiltott, Jannik Vestergaard, Joakim Maehle, Christian Norgaard és Jonas Wind egy figyelmeztetéssel várja a találkozót.

A georgiai Georgesz Mikautadze egyedüliként 3 góllal vezeti a góllövőlistát

Fotó: Martin Meissner / Forrás: MTI/AP

Anglia–Szlovákia (vasárnap 18.00, nyolcaddöntő)

A nagycsapatok közül talán Anglia teljesítménye eddig a leginkább csalódást keltő. Bár Southgate együttese 5 pontot gyűjtve veretlenül megnyerte a C csoportot, saját közönsége többször is kifütyülte. Az angolok egy 1-0-ás szerbek elleni siker után két nyögvenyelős meccset játszottak Dánia (1-1) és Szlovénia (0-0) ellen is. Szlovákia az E csoportból Románia és Belgium mögött jutott tovább harmadikként.