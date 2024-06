Csütörtökön három mérkőzést rendeznek a németországi labdarúgó Európa-bajnokságon – a legnagyobb figyelem az Spanyolország–Olaszország összecsapást övezi.

Szlovénia–Szerbia (csütörtök, 15.00, C csoport, 2. forduló, München).

A szlovénok jó formában vannak, hét mérkőzés óta nem kaptak ki, de Európa-bajnokságon még soha nem tudtak győzni, három döntetlen mellett egy vereségük van eddigi négy fellépésükön. Az első körben Szlovénia értékes egy pontot gyűjtött be a magasabban jegyzett Dánia ellen (1-1), míg Szerbia megnehezítette ugyan a végső győzelemre is esélyesnek tartott Anglia dolgát, de kikapott 1-0-ra. Ennél az összecsapásnál nehéz latolgatni az esélyeket.

Dánia–Anglia (csütörtök, C csoport, 18.00, 2. forduló, Frankfurt).

Az angolok a szerbek ellen aratott szűk 1-0-s sikerrel, meglehetősen szürke futballal rajtoltak az Eb-n, míg a dánok némi meglepetésre csak 1-1-et értek el Szlovénia ellen. A felek jól ismerik egymást, hiszen a „fél” dán válogatott Angliában futballozik. Ha Anglia ismét nyer, továbbjut a csoportból.

Spanyolország–Olaszország (csütörtök, 21.00, B csoport, 2. forduló, Gelsenkirchen).

Mindkét – alaposan megfiatalított – élcsapat győzelemmel kezdte a tornát. A spanyolok kiváló játékkal gázolták el Horvátországot (3-0). Ráadásul a korábbi években megszokott, rengeteg passzra építő, kissé statikus futballtól eltérően lényegesen kevesebb húzásból, gyorsabban értek fel az ellenfél kapujához – tökéletesen működött ez a futball. Gondot okozhat azonban spanyol oldalon, hogy a horvátok ellen Rodri és Alvaro Morata is megsérült. A címvédő olaszok megszenvedtek Albániával. Már 23. másodpercben hátrányba kerültek, igaz, negyedóra alatt fordítottak – de a folytatásban nem futballoztak jól, így marad a 21-es eredmény, Albánia végig meccsben tudott maradni. Nem igazán tűnt kapura veszélyesnek az olasz együttes. Így az első meccsek alapján inkább a spanyolok tűnnek esélyesebbnek. Amelyik csapat ismét nyer, az továbbjut a csoportból.