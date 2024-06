Varga Barnabás története egészen egyedi - a mai világban szinte példa nélküli. A fiatal szentpéterfai fiúban szombathelyi nevelőegyesületében nem látták meg a tehetséget. De nem adta fel az álmait, Ausztriában, az osztrák ötödosztályban kezdte el felépíteni karrierrjét. Ejutott a osztrák élvonalig, gólt is rúgott Mattersburg színeiben - de jobbára az osztrák másod-harmadosztályban szerepelt. Aztán a másodosztályú Lafnitz gárdájából az NB II.-es Gyirmóthoz igazolt. A 2020/2021-es szzeon végén házi gólkirályként segített feljutni a Gyirmótnak az élvonalban.

A gyirmóti alakulatnak aztán nem sikerült megkapaszkodni az élvonalban - ami nem Varga Barnabáson múlt, mert megint házi gókirály lett. A Paks volt a következő lépcsőfok, és egy 26 gólos szezon, ami gólkirályi címet ért számára. Az újabb ugrást az "örökös" bajnok Ferencváros jelentette - ahol az új szerzemény egy 20 gólos, ismét gólkirályi címet érő teljesítényel mutatkozott be első szezonjában. Sőt, Varga 28 évesen bemutatkozhatott a válogatottban is, ráadásul az első hét meccsén négy gólt szerzett, nagyban hozzájárulva ahhoz, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány csapata megnyerte a selejtezős csoportját, egyenes ágon jutott ki az Európa-bajnokságra. "Kívülről" úgy tűnik, hogy Varga Barnabás előtt nincs akadály, bárhol, bármilyen szinte is játszik, gyorsan beilleszkedik, ontja a gólokat - bírja a nyomást. És nagyon úgy tűnik, hogy Németországban is fontos szerep vár rá.

-Kétségtelen, hogy elég jól sikerült időszak van mögöttem, a most zárult bajnoki szezon is összességében rendben volt, leszámítva, hogy azért sérüléssel is bajlódtam. De jöttek a gólok, a Fradival bajnoki címet nyertem, a válogatottal pedig kijutottam az Eb-re - összegzett Varga Barnabás. - Igaz, a szezon hajrájában kicsit azért már fásultnak éreztem magam, éppen ezért nagyon jól jött az egy hetes pihenő, amit katunk - frissen és motiváltan kezdtem meg az edzőtábort Telkiben. Látom, érzem a felfokozott várakozást az országban, mindenki valamiféle csodát vár a válogatottól - ami felemelő érzés, másrészről komoly feladatnak ígérkezik megfelelni a várakozásoknak. Rengeten kerestek meg, hogy segítsek nekik belépőhöz jutni, de mi játékosok is csak néhány Eb-jegyet kaptunk, így csak néhány ismerősnek, családtagnak, barátnak tudtam segíteni... Még nem fogalmaztuk meg az öltözőben a konkrét célokat, de abban mindenki egyetéret, hogy a csoportból mindenképpen szeretnénk továbbjutni - aztán a folytatásban már bármi megtörténhet! Erős csoportba kerültünk, minőségi csapatokkal fogunk megküzdeni. Tiszteljük az ellenfeleinket, de mi is jó eredményeket értünk el az elmúlt időszakban, nekünk is ütőképes csapatunk vcan - kellő önbizalommal fogunk pályára lépni. Minden meccsre becsülettel fel fogunk készülni, és minden meccsen becsülettel fogunk küzdeni! - fogalmazott.

Nem vitás, hogy az Eb-szereplés pályafutásom csúcsa - szeretném azt mondani, hogy a kontinenstorna "csak" egy újab lépcsőfok a karrieremben, de tisztában vagyok vele, hogy pályafutásom legfontosabb mérkőzéseire készülök! Ennek megfelelően dolgozom az edzőtáborban - szeretném méltóképpen képviselni a magyar színeket Németországban. Tudom, hogy a szurkolók gólokat várnak tőlem - de ezt nem nyomásként élem meg. Inkább egy lehetőségként tekintek az Eb-re: szeretném élvezni a futballt, és szeretném boldoggá tenni a szurkolókat!

- zárta szavait Varga Barnabás.