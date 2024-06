A német labdarúgó-válogatott a legutóbbi két világbajnokságon a csoportkörben ragadt, s a 2021-ben megrendezett Eb-n is épphogy bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol aztán sima vereséget szenvedett Anglia ellen. Idén a hazai kontinenstorna új lehetőséget, de egyben a szurkoló részéről óriási elvárást is jelent a németeknek, amely a magyar válogatott ellen is játszik majd a csoportkörben – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Julian Nagelsmann, a német válogatott edzője a csapata nyilvános edzésén

Fotó: Federico Gambarini / Forrás: AFP

Gyilkos ösztön Madridból

A német csapat élén tavaly Hansi Flick helyét Julian Nagelsmann vette át, és a fiatal német edzővel elindult felfelé a Nationalelf, de a feszültségek továbbra is érezhetők a keretben. Nagelsmann elöszőr a kapuskérdést igyekezett rövidre zárni, de még bőven van megoldandó feladata a trénernek. Sok ideje nincs a szakembernek, hogy rendet rakjon, pénteken Németország már a foci Eb nyitómeccsét vívja Skócia ellen, azon a találkozón Nagelsmann a legfiatalabb szövetségi kapitány lesz, aki valaha Eb-meccsen kispadon ült.