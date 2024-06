Hegedüs Péter a legendás angol–magyar 6-3-mal egy napon született, 1953. november 25-én – talán már akkor eldőlt, hogy labdarúgó lesz. 1975-ben a Kaposvár futballistájaként mutatkozott be az NB I-ben, 1977 és 1989 között pedig a Haladás kapuját védte. Összesen 269 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, ebből 243 alkalommal zöld-fehér mezben - kora legjobb kaousai között emlegették. A ’80-as években többször is meghívót kapott a Mezey-féle magyar válogatottba, igaz, pályára nem lépett. Tagja volt annak a Haladásnak, amely 1983-ban Indiában megnyerte a Nehru-kupát – a torna legjobb játékosa lett. Ma is kapusedzőként dolgozik, több tanítványa is szép pályát futott be, leghíresebb közülük minden bizonnyal Király Gábor.

- Megmondom őszintén, hogy a Haladás-tragédia árnyékában nehezen tudok ráhangolódni az Eb-re - sóhajtott nagyot Hegedüs Péter. - De természetesen a képernyő elé fogok ülni, és remélem, higy beszippant a torna. Örök vita, hogy a világbajnokság, vagy az Európa-bajnokság az erősebb - én a vb-re szavazok, már csak azért is, mert imédom a dél-amerikai futballt. Másrészről úgy érzem, azzal, hogy 24 csapatosra növelték a létszámot, nagyon felhígult a mezőny - lassan csak Gibraltár és Málta nem jut ki az Eb-re.... Nem tetszik továbbá a mai modern európai futballt sem. Minden csapat nagyon szervezetten játszik, szinte számítógéppel rajzolják meg a figurákat, laptopon magyarázzák el a furtballistáknak, hogy merre mozogjanak, mindenki a labdát akarja birtokolni, akkor is, ha egy métert nem megy előre a támadás, és a fő szempont természetesen a biztonság - kiölik a keravitiást a játékból, egyre kevesebb olyan futballista akad, aki képes, aki mer váratlant húzni. De hát ez a trend, ehhez kell alkalmazkodni. Én mindig is a támadófutball híve voltam, nagyon szerettem a Verebes féle ETO-t, most pedig a Bognár Gyuri által irányított Paks futballja tetszik. Védekezni, elrontani az ellenfél játékét mindig is könnyeb, mint támadásokat felépíteni. Az esélyeket nehéz latoglatni, mert sok hasonló képességű csapat van. Az biztos, hogy a franciák nagyon erősek. Kedvelem az olasz és a spanyol futballt is. A németekre nagyon kíváncsi vagyok, hiszen fél éve még romokban hevertek, de az utóbbi időszakban sokat léptek előre. A magyar csapatot körbelengő hurráoptimizmust viszont nem értem. Ha továbbjut a csapatunk a csoportból, az már jó eredmény lesz szerintem - nincs rossz csapatunk, de azért nincs ott Európa szűk elitjében. Nézegettem a kereteket, nem úgy tűnik, hogy fel fog bukkani egy fiatal kapustehetség - csak hogy a "szakmámra" is kitérjek. A legtöbb edző rutinos, már bizonyított játékosoknak szavazott bizalmat ezen a poszton. A magyar kapuba nálam egyéretleműen Gulácsi az első számú jelölt - nem is értem, néhény "szakértőnél" ez hogyan lehet vita tárgya. Annak viszont nagyon örülök, hogy Szappanos harmadik számú kapusként helyet kapott a keretben - régóta mondom, hogy az NB I.-ben jelenleg Szappanos a legjobb kapus. Nálam nem is harmadik, hanem második számú kapus lenne a válogatotban. Kapus poszton egyébként az angol, a skót és a holland válogatottat érzem kicsit gyengébbnek - a mellőzött Real Madrid-klasszis, Thibaut Courtois pedig nagyon fog hiányozni a belga válogatottból!