Perl Zoltán fiatalon, mindössze 17 évesen, a 2012/2013-as szezonban mutatkozott be a Falco NB I.-es kosárcsapatában - a többi pedig már klubtörténelem. "Zozó" a csúcsra vezette a Falcót, ötször nyert bajnokságot (2019, 2021, 2022, 2023, 2024), kétszer Magyar Kupát (2021, 2023) a sárga-fekete gárdával – emblematikus játékosa a Falco sikerkorszakának. A klasszis másfél szezont kosárlabdázott az olasz élvonalban (Orlandina Basket), felet az olasz másodosztályban (Universo Treviso Basket), majd megfordult a spanyol első ligában (Movistar Estudiantes Madrid) is - és már most kiérdemelte a Falco-legenda státuszt. Nem mellékesen pedig nagy futballrajongó, az olasz futball "szakértője".

-Nagyon várom már az Eb-t, minden nagy futballtornát megnézek, a világbajnokságot is - jelezte a Falco KC saját nevelésű csapatkapitánya, válogatott klasszisa, Perl Zoltán. - Amúgy Argentína-fan vagyok, de Messiék ugye most nem játszanak, klubszinten pedig az Internazionale a favorit nálam. Mivel sok Inter-futballista kapott helyet az olasz keretben, ezért az olasz válogatottra fokozottan figyelek majd. De természetesen a magyar válogatottnak szurkolok. Nagyot fejlődött a csapat az elémúlt években, eljutott odáig, hogy már nemzetközi szinten is a komoly tényezőnek számít. Sajnos a sorsolásnál nem volt szerencsénk, elég nehéz csoportba kerültünk, ezért nagyszerű eredmény lenne, ha továbbjutnánk a négyeséből - amire egyébként képesnek is tartom a csapatot. A folytatásban pedig aztán már bármi megtörténhet! Schäfer Andrisért külön is szorítok - nagy Falco-szurkoló, szoktunk egymással beszélni, gartulálni egymásnak. Kiváló futballista, aki már többször is megmutatta, hogy mekkora értéke a válogatottnak. Bízom benne, hogy az Eb-n is kitesz magáért!