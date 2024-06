A magyar labdarúgó-válogatott szombathelyi születésű középpályása, Schäfer András az MTK, a Genoa, Chievo, a Dunaszerdahelyi AC után 2022. januárjában igazolt a Bundesligában szereplő Unior Berlinhez. Az utóbbi időben sorozatos sérülések, műtétek keserítették a futballista életét - félévnyi kihagyás után, tavaly novemberi visszatérését követően például ismét megsérült. Tavasszal azonban már a berliniek rendelkezésére állt, olyannyira, hogy klubja egy évvel meghosszabbította szerződését. Amiben persze volt számára rizikó, hiszen az Union akkor még nem biztosította helyét a Bundesligában.

A piros-fehérek az utolsó fordulóban egy 92. percben szerzett góllal 2-1-re megnyerték a Freiburg elleni bajnokit - ezzel eldőlt, hogy nem kell osztályozót vívniuk. A 25 éves játékos tehát nyugodtan készülhet az Európa-bajnokságra, a válogatottban 24 mérkőzésen 3 gólt szerzett eddig. Érdekesség, hogy Schäfer a legutóbbi Eb-n két meccset Magyarországon, egyet Németországban játszott, idén pedig valamennyi mérkőzését Németországban vívja - azaz klubcsapatának országában. Visszatérve a sérülésére: egy interjúban elárulta, fennállt a veszélye, hogy be kell fejeznie a futballt.

- Valóban, nagy százalék volt az esélye annak, hogy komoly sérülésem miatt soha többet nem futballozhatok - mondta Schäfer András. - Testileg és lelkileg is nehéz időszak volt, de szerencsére vissza tudtam térni a pályára. Sőt, büszke is lehetek a szezonomra, pedig nem könnyű visszaverekednie magát az embernek egy Bundesliga-csapatba. Szerencsére húzóember tudtam lenni, örülök, hogy sikerült kivívnunk a bentmaradást. Ami az Európa-bajnokságra való felkészülést illeti, az első héten alaposan bekezdtünk, kemény edzéseket vezényelt Marco Rossi, majd később már a frissítésen lesz a hangsúly. Egyelőre nincs úgymond Eb-lázam, nem vagyok ilyen hangulatban - most még minden a felkészülésről szól, Ismerem magam, majd akkor jön rám ez az EB-érzés igazán, ha kiutazunk és elfoglaljuk németországi szállásunkat.

- Mivel Németországban futballozom, számomra különleges lesz az EB, de ha jól belegondolok, egy Eb bárhol is van, mindig különleges esemény. Valamennyi játékosnak az az álma, hogy egy ilyen tornán pályára léphessen. Jól ismerem a német stadionokat, a csoportmeccseket Kölnben és Stuttgartban vívjuk. Kölnben az utolsó előtti fordulóban játszottunk az Unionnal, sajnos egy utolsó perces góllal kikaptunk és a VFB Stuttgart otthonában is alumaradtunk ebben a bajnokságban. Viszont korábban meg mindkét pályán nyertünk, szóval akadnak jó emlékek is. Mindkét stadion nagyon tetszik, a kölni különösen, kívülről olyan, mint egy erődítmény, szuper létesítmény - fogalmazott.

Hogy mit várok az Eb-től? Saját magunk számára tettük magasra a lécet azzal, hogy nagyon régóta nem kaptunk ki, viszont felesleges pluszterhet raknunk magunkra. Szóval ami a saját elvárásomat illeti, ha már kijutottunk az Európa-bajnokságra, akkor nyerjük is meg - de azért, ha kérhetem, ne ez legyen a cikk címe... Nem tudom mennyire reális célkitűzés ez, de így állok hozzá az Eb-hez. Az első meccs nagyon fontos lesz, a svájciak ellen mindenképpen nyernünk kell. Drukkereink mögöttünk állnak, szurkolásukkal ők azok, aki a szükséges pluszt mindig hozzáadják a teljesítményünkhöz. Velük a hátunk mögött senkitől sem kell félnünk! Hogy mennyien kérték jegyeket tőlem? Mivel sok futballistabarátom ebben az időszakban nyaral, így valamivel kevesebb igény futott be, de így sem tudtam mindenkinek belépőt adni. Egyébként berlini csapattársaim egy része - főleg a légiósok - nekünk drukkol, sokan úgy köszöntek el tőlem, hogy: Hajrá, magyarok és, hogy Sefi, rúgj gólt!



- zárta szavait Schäfer András.