Somfalvi Csaba több mint 180 NB I-es, és közel 150 NB II-es mérkőzést játszott. A Haladással sok nagy csatát megélt, például pályára lépett két elvesztett kupasorozatban (1992/1993: FTC – a döntőben sérülés miatt nem játszott; 2001/2002: Újpest), ünnepelhetett győztes osztályozót (2004 – Nyíregyházán Somfalvi góljával nyert 1-0-ra a Haladás). Valamint négyszer (!) nyert bajnokságot a másodosztályban a Haladással (1990/1991, 1992/1993, 1994/1995, 2000/2001), egyszer pedig másodikként (2002/2003) sikerült kiharcolni a feljutást a zöld-fehér csapattal. A Rohonci úton kívül még a ZTE és a Pápa mezében szerepelt az élvonalban – de főleg a szombathelyi szurkolók emlékeiben maradt meg a technikás középpályás, látványos góljaival, pazar passzaival, trükkös megoldásaival. És az is biztos, hogy mozgalmas, érdekes időszakban viselte a zöld-fehér mezt.

– Azokkal értek egyet, akik úgy vélik, hogy nem az idei miden idők legszínvonalasabb Európa-bajnoksága – jelezte Somfalvi Csaba, a Haladás VSE labdarúgó szakágvezetője. – De szerintem azzal, hogy véget ért a csoportkör változik a helyzet – emelkedni fog a színvonal, látványosabbak lesznek a meccsek, nagyobb lesz az izgalom. Azt látni kell, hogy eddig alapvetően minden csapat a biztonságra helyzet a hangsúlyt, a stabil védekezésre, a labdabirtoklásra – még a legnagyobbak sem kockáztattak. De ez a szervezett, tökéletes erőnlétet, taktikai fegyelmet megkövetelő modern futball velejárója – vagy hátránya... Kivétel képez szerintem a spanyol és a német válogatott.

Mindkét csapat próbált futballozni, mindkét gárda felvállalta a támadó focit, mindkettő kiváló képességű játékosokat vonultat fel – akik csapatként is jól működnek. És még egy válogatottat kiemelnék: az osztrák csapatról is csak jót mondhatok. Sokakat meglepett, hogy Ausztria Franciaországot és Hollandiát is maga mögé utasított a csoportban – én azonban hasonló teljesítményre számítottam tőlük. Az osztrák futball nagyon rendbe lett téve az elmúlt években – sajnos előttünk járnak ebből a szempontból. Kiválóan működik az utánpótlásképzésük, működik a felfelé áramoltatás, vagyis a klubok játszatják a fiatalokat. Az osztrák bajnokság is egyre erősebb – tökéletes ugródeszka például a Bundesliga felé. És mint látjuk, a fél osztrák válogatott a német első osztályban játszik – és tényleg játszik, nem a padot koptatja. Úgy gondolom, hogy az osztrákok a törökök elleni nyolcaddöntőt is sikerrel veszik.