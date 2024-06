A magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este 1-0-re legyűrte Skóciát a labdarúgó Eb-n, ezzel megszerezte a csoport harmadik, talán továbbjutást érő helyét – Varga Barnabás azonban súlyos fejsérülést szenvedett a meccsen. Az ütközéskor agyrázkódást szenvedett, az eszméletét is elvesztette, a mentőhöz érve már visszatért a tudata. Többszörös arckoponyacsont-törést szenvedett, több kisebb és nagyobb csont is eltört az arcában, volt, amelyik el is mozdult.

Barnit hétfőn megműtötték – klubcsapata, a Ferencváros honlapján olvasható, hogy „a stuttgarti kórház arcsérülésekre szakosodott orvosainak tájékozatása szerint a beavatkozás komplikációmentes volt, így támadónk szerdán már el is hagyhatja a klinikát.”

Ugyancsak a FradiMédiának nyilatkozott Barni párja, Laura: „Nem lehet leírni mit éreztünk, az egész egy rémálom volt, nem is szeretnék erről beszélni. A lényeg, hogy Barni a körülményekhez képest jól van, hétfőn délután a műtéten is túl esett. A beavatkozás sikeres volt, és hálásan köszöni azt a sok kedves üzenetet, amit kapott a szurkolóktól az elmúlt órákban. Minden másról jelen pillanatban nincs értelme beszélni.”

A Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint a szövetségi kapitány Marco Rossi mellett a szakmai stáb néhány tagja, illetve a játékosok képviseletében a ferencvárosi klubtárs, Botka Endre látogatta meg Varga Barnabást a műtét után a körházban – és tolmácsolták az egész csapat jókívánságait.

– A magyar válogatott első két Eb-csoportmeccsét nagyjából közösen nézte a falu – tudtuk meg Filipovits Rajmondtól, a szentpéterfai közösségi színtér vezetőjétől. – A harmadik csoportmérkőzést azonban vasárnap este rendezték, így valahogyan elmaradt a közös meccsnézés – hétfőn reggel ugye ment mindenki dolgozni. Nagy büszkeséggel figyeltük, hogy Barni mindhárom meccsen a válogatott kezdőjében kapott helyet – a Svájcnak rúgott gólja pedig örökké emlékezetes marad: hiszen megszületett az Eb-történelem első szentpéterfai gólja! Sajnos a skótok elleni mérkőzés pedig Barni ijesztő sérülése miatt marad emlékezetes... Az egész falu megdermedt egy pillanatra – majd beindultak a telefonok, figyeltük a hivatalos csatornákat. És szinte mindenki támogatásáról biztosította a családot, mielőbbi felépülést kívánt Barninak. Van egy közös, népes szentpéterfai facebook-csoportunk, abban a család kérésére kiírtuk, hogy mindenki a válogatott, az MLSZ, vagy a Ferencváros hivatalos oldaliról tájékozódjon – megelőzve a pletykákat. Egyébként sok szentpéterfai szurkoló ott volt a skótok elleni meccsen, tőlük azért jött némi információ, már aznap este, másnap reggel, hogy bár súlyos, és ijesztő volt a sérülés, Barni a körülményekhez képest jól van, és teljesen rendbe fog jönni. Várjuk haza Barnit, Szentpéterfán a családja, a barátai körében kipihenheti magát, feltöltődhet – hogy aztán még sok válogatott-góllal örvendeztessen meg minket, és az országot!