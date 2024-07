Filipovics Vladan az M1 aktuális csatornának pénteken elárulta: a németországi Európa-bajnokság előtt is volt érdeklődés az Újpest támadója iránt, a skótok elleni csoportmérkőzést a 101. percben eldöntő találata pedig sokat jelent, mivel európai és világszinten is ismertté vált a neve. A menedzser elmondta, több országból akadnak érdeklődők, a sajtóban felbukkant csapatneveket (Celta Vigo, Twente) a menedzser nem erősítette meg és nem is cáfolta.

Kiemelte: a játékosnak érvényes szerződése van az Újpesttel, így a klubnak is el kell fogadnia az esetleges ajánlatot.

Ha nézzük a játékos karrierjét, szerintem neki lépni kell tovább

– vélekedett, hozzáfűzve: a válogatottnak is többet tudna segíteni, ha egy erősebb bajnokságban jobb futballistává válna.