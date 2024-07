Az angol játékosok barátai és hozzátartozói ezúttal nem a sajátjaik között ülhetnek le, ugyanis korábban többször is előfordult, hogy „sörfürdőzésben” részesítették őket, így most a „semleges zónában” foglalnak majd helyet. Mivel a három évvel ezelőtti döntőt körülvevő botrányok emléke még élénken él mindenkiben, amikor is a Wembley-t megrohamozták a jegy nélküli szurkolók,

a német hatóságok egy úgynevezett „acélgyűrűt” hoznak létre a stadion körüli zöld területen, plusz több ellenőrzési pontot is felállítanak majd, hogy átvizsgálják a szurkolókat.

Egyébként Mark Roberts rendőrfőkapitány szerint eddig elég jól viselkednek a szurkolóik ezen a tornán, a nagyjából 200 000 Németországba utazott szimpatizánsból mindössze 66-ot kellett csak letartóztatni különböző kihágások miatt.