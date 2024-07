-Az idei tornát sokan minden idők egyik legszürkébb Eb-jének tartják, amivel azért nem értek egyet - folytatta Jagodics Zoltán. - Változik, fejlődik a futball is - itt tart most a modern labdarúgás. Taktikusak a csapatok, és fizikailag is tökéletesen fel vannak készítve a játékosok. Rengeteg elemzés áll a szakmai stábok rendelkezésére, amelyeket felhasználva teljesen ki lehet ismerni az ellenfél futballját. Talán ezért is van több gyengének, unalmasnak tűnő meccs. De azért vannak minőségi, gólgazdag mérkőzések is - ám minden meccs nem lehet közönségszórakoztató. Egy nagy tornáról beszélünk, rövid idő alatt sok meccset játszanak a csapatok, nem a torna elején kell csúcsformában lenni. Az viszont nekem sem tetszett, hogy a torna lebonyolításából fakadóan a csoportmeccsek harmadik körében már lehetett matekozni - és sok csapat jól is számolgatott. Születtek ekkor érdekes eredmények. Gyerekkorom óta portugáloknak szurkolok, de az a szimpátia véget ért, amikor cserecsapattal álltak ki Georgia ellen - és a vereségükkel a magyar válogatottat is elütötték a továbbjutástól. Mondják, hogy régen több egyéniség volt a csapatokban, de szerintem az idő megszépíti az emlékeket. Nekem tetszik a modern futball, hogy a legnagyobb sztárok is alárendelik magukat a csapat érdekeinek - hogy tökéleten felkészített, roppant motivált gárdák futnak ki a pályára.

-Az esélyekről szólva nekem a spanyol és a német csapat futballja, teljesítménye tetszik a legjobban. Kár, hogy ez a két csapat már a negyeddöntőben összecsap - játszanak egy előrehozott döntőt. Szerintem sokáig juthat az előzetesen sokak által lesajnált, amúgy nagyon jól összerakott Svájc is. Már csak azért is, mert a negyeddöntőben egy elég szürke angol csapattal csap össze - nem is értem, hogy ilyen játékkal hogyan jutottak el idáig az angolok. A törökök már felszabadultan futballozhatnak Hollandia ellen, senki nem várta, hogy eljutnak a legjobb nyolc közé, talán maguk sem - de szerintem a nyolcaddöntőben Ausztria jobban futballozott Törökországnál, sőt, az egész tornán jól futballozott, mégis kiesett. A francia-portugál párharc kiélezett lesz, egyik csapat sem mutatta meg még igazán a tudását - de valami mindkét csapat játékából hiányzik. Amúgy nagyon nehéz megtippelni a negyeddöntők továbbjutóit - zárta szavait Jagodics Zoltán.

TG