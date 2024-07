– De, hogy valami szépet-jót is mondjak, nagyon tetszett a grúzok, vagy az osztrákok futballja – folytatta a korábbi klasszis védő. – A szívüket-lelküket beletették a meccsekbe, sokat futottak, rengeteg helyzetet dolgoztak ki. És ezzel a két válogatottal szerintem a jövőben is számolni kell – bár a grúzoknál néhány futballistánál azért behatároltak a képességek. Az osztrákok viszont kis szerencsével a nyolcaddöntőnél tovább is eljuthattak volna. Örülök, hogy a spanyolok nyerték ez Eb-t, mert ők aztán tényleg jól futballoztak. Jól össze voltak rakva csapatként. Technikalaig, taktikailag és erőnlétileg is kiválóan felkészített futballistákat vonultattak fel – a kispadról beszállók is rendre beletették a magukét a közösbe. És azon kevés csapatok közé tartoztak, amelyek gólt akartak rúgni, nyerni akartak. A döntőben nagyon szurkoltam nekik, mert nagy blamának éreztem volna, ha az az angol csapat nyeri a tornát, amely végig nézhetetlen, szakmailag értékelhetetlen focit játszott – ez alól talán a hollandok elleni elődöntő volt a kivétel. És tulajdonképpen ez is a mai futball kritikája, hogy egy ilyen angol válogatott döntőt játszhatott...

– A magyar válogatott teljesítményét reálisan kell értékelni – fűzte tovább a gondolatait Kereki Zoltán. – Nem vitás, a Rossi-éra eredményes korszaka a magyar labdarúgásnak. Fokozatosan fejlődik, egyre ütőképesebb a válogatottunk. Ugyanakkor úgy éreztem, hogy az Eb-t megelőző időszakban talán jobb eredmények is kijöttek annál, mint amennyit tud a csapat – de szó se róla, megharcolt a szerencséjéért a társaság. Az Eb ugyanakkor jelezte, hogy még koránt sem tartozunk Európa élvonalába. Kívülállóként nehéz megítélni, hogy mi történt a válogatottunkkal a tornán. Talán nem sikerült a formaidőzítés, mert a kulcsemberek közül Sallai kivételével mindenki mélyen a tudása alatt játszott. Vagy a mentális felkészítés csúszott el, hiszen nagyon megszeppent, kishitű csapat benyomását keltette válogatottunk a Svájc elleni első félidőben – és a Svájctól elszenvedett csúnya 3-1-es vereség tulajdonképpen meg is határozta a sorsunkat, ezt már akkor lehetett sejteni. De az is elképzelhető, hogy a hazai média által értelmetlen módon eltúlzott elvárások roppantották össze a csapatot. Bárhogyan is történt, tanulni kell az esetből, javítani a hibákat, és folytatni a fejlődési ívet – nagy tragédia azért nem történt. De a magyar futball minden szereplőjének tanulnia kell az esteből. Az média munkatársai lehetnének reálisabbak a jövőben. Az osztrák média nem csapott nagy felhajtást – osztrák barátaim szerint ugyanis teljesen normális elvárás, hogy ott legyen a válogatottjuk egy 24 csapatot felvonultató tornán. Míg a magyar újságok, tévék, szakértők szinte szenzációként tálalták az Eb-részvételünket. A magyar edzőknek pedig azért kell jobban dolgozniuk, hogy bővüljön a válogatott hátországa, Rossi mester merítési lehetősége. Mert jelenleg úgy néz ki a helyzet, hogy ha egy tehetséges fiatal kimegy külföldre, akkor bármi lehet belőle, de ha itthon marad, akkor garantáltan el fog szürkülni. Jó példa erre Varga Barnabás esete, aki osztrák „kalandozások” után 28 évesen futott be – hát, az ő egykori utánpótlásedzői helyében én elgondolkodnék a szakmai hozzá nem értésemen...