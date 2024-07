Kaptak hideget-meleget. Nem kímélte őket a sajtó, s a drukkereik sem. Így jutott el az Európa-bajnokság döntőjéig az angol válogatott – és már csak egy lépésre van attól, hogy története során először magasba emelhesse a trófeát. Nincs mit szépíteni rajta, pocsék futballt játszottak a háromoroszlánosok a kontinensbajnokságon. A szerda esti elődöntőig csupán egyetlen meccset tudtak megnyerni a rendes játékidőben: még a csoportkör nyitányán a szerbeket győzték le 1-0-ra. Aztán a dánokkal 1-1-re, a szlovénekkel 0-0-ra végeztek. Utóbbi találkozó verte ki igazán a biztosítékot mindenkinél, ez volt az a meccs, amelyen leginkább csalta a futballt Gareth Southgate együttese.

A nyolcaddöntőben meg is legyintette a csapatot a kiesés szele, a rendkívül szimpatikusan futballozó szlovákok egészen a 95. percig továbbjutónak tűntek – aztán jött Jude Bellingham, és beollózta az angolok egyenlítő találatát, a hosszabbítás első percében pedig Harry Kane a továbbjutást érő gólt is befejelte. A svájciak elleni negyeddöntős párharc hasonlóan alakult, ott is jobban játszott az ellenfél, s ugyanúgy vezetett, akárcsak a szlovákok. De erre is volt válaszuk az angoloknak, Bukayo Saka a fű alatt lőtte be a jobb sarokba a labdát – a lélektani fölényt pedig a büntetőrúgásoknál ki is használták az angolok. A mutatott játék miatt sok okuk nem is lett volna az ünneplésre, de már ott voltak a legjobb négy között – szemben az őket irigylő olaszokkal, portugálokkal, franciákkal, németekkel.

És, mint tudjuk, evés közben jön meg az étvágy…

A Hollandia elleni elődöntő remekül indult angol szempontból, a kontinenstorna legjobb játékát nyújtották Phil Fodenék, ámde Xavi Simons káprázatos gólja után most is hátrányba kerültek – ahogy ezen a Eb-n szinte mindig. De innen is felálltak, Harry Kane előbb egyenlített – igencsak véleményes volt a tizenegyes, amit befújt a német játékvezető –, a rendes játékidő utáni hosszabbítás első percében pedig a csereként beküldött Ollie Watkins, a másik cserejátékos, Cole Palmer passzából a győztes gólt is belőtte. Anglia ott van a döntőben – hogy megérdemelten-e, vagy sem, arról napokig, hetekig, hónapokig lehetne vitatkozni.