– A hollandok nem jutottak ki a legutóbbi világbajnokságra, így a katari biztosan pluszmotivációt jelent számukra – mondta Rácz Barnabás. – Ebből a csoportból mindenképpen tovább kell jutniuk. A keretben jó a fiatal és idősebb játékosok aránya, igaz, a rutinosabb futballistákból azért több található. Utóbbiak közül sokuknak ez lesz az utolsó világbajnoksága, így biztosan szeretnének jó teljesítménnyel, szép helyezéssel búcsúzni a vb-től. Ami Szenegált illeti, csínján kell bánni a nem európai országokkal, hiszen sok szenegáli labdarúgó játszik Európában, úgyhogy erős együttesről beszélünk. Katar pedig a rendező ország, amelynek ez lesz az első világbajnoksága. Kérdés, hogy a katari közönség mennyire áll mögéjük, mennyire támogatja őket – adott esetben ez sokat jelenthet.

- És ott van még Ecuador, amelyet szintén nem lehet leírni. Véleményem szerint Hollandia és Szenegál jut tovább. Ez egy teljesen más világbajnokság lesz, mint a korábbiak, télen rendezik, szezon közben, máris sokan megsérültek és kérdés, hogy mennyien sérülnek meg még a vb-n. Mindenesetre biztos, hogy erőltetett menet lesz. Hollandiában egyébként nagyon népszerű a válogatott, a szurkolók elvárják, hogy minél tovább jusson az Oranje. Az elmúlt években nem kényeztette el őket a csapat, úgyhogy most ki vannak éhezve a sikerre. A klubcsapatoknak is komoly szurkolói bázisuk van, nincs másként ez a válogatottnál sem. A labdarúgó-válogatott mindenekfelett áll, de a többi sportágban is nagyon tudnak lelkesedni a nemzeti színekért a drukkerek. Rendre narancssárga mezben, sapkában, zászlókkal szurkolnak. Jómagam azonban a brazil válogatottért szorítok a vébén, Robert Carlos óta vagyok a szurkolójuk. Brazília abszolút esélyes a világbajnoki címre, de mellette Franciaország, Spanyolország, Németország, Belgium, Anglia, Argentína is nagyon-nagyon jó. Szóval egyetlen abszolút esélyest nem tudnék megnevezni, az előbbiek közül kerül ki az aranyérmes.