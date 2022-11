A lengyelek ezzel négypontosak, az első körben ugyanis Mexikóval döntetlent játszottak. A közép-amerikai együttes 20 órától a szaúdiaktól kedden vereséget szenvedő argentinokkal csap össze.

C csoport, 2. forduló, Lengyelország - Szaúd-Arábia 2-0 (1-0), al-Rajjan, Egyetemvárosi Stadion, 44 259 néző, v.: Wilton Sampaio (brazil)

gólszerzők: Zielinski (39.), Lewandowski (82.)

sárga lap: Kiwior (15.), Cash (16.), Milik (19.), illetve al-Malki (20.), al-Amri (45+4.)

Lengyelország: Wojciech Szczesny - Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski - Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik - Arkadiusz Milik (Krzysztof Piatek, 71.), Piotr Zielinski (Jakub Kaminski, 63.), Przemyslaw Frankowski - Robert Lewandowski

Szaúd-Arábia: Mohamed al-Ovajsz - Szaud Abdulhamid, Abdudelah al-Amri, Ali al-Bulaihi, Mohammed al-Burajk (Szultan al-Ganam, 65.) - Szami al-Nadzsej (Navaf al-Abid, a szünetben, Hattan Bahebri, 95.), Abdulelah al-Malki (Abdulrahman Alobud, 85.), Mohamed Kanno - Firasz al-Buraikan, Szaleh al-Sehri (Nasszer al-Davszari, 85.), Szalem al-Davszari

39. perc: Egy gyors lengyel akció végén Cash bedását Lewandowski nem tudta belőni, de kisodródva, az alapvonaltól a második hullámban érkező Zielinski elé tálalt, aki hat méterről, nagy erővel a rövid felső sarokba lőtt (1-0).

82. perc: al-Malki vétett el a saját tizenhatosa előterében egy átadást, Lewandowski lecsapott a labdára és a kimozduló kapus mellett higgadtan gurított a hálóba (2-0).

Az első körben az argentinok felett diadalmaskodó szaúdiak jól kezdtek, a 13. percben Szczesnynek bravúrra volt szüksége ahhoz, hogy megőrizze kapuját a góltól. A lengyelek sokáig nem találtak rést a szervezetten és bátran játszó ázsiaiak védelmén, de mivel a szaúdiak lendülete is alábbhagyott, a játékrész második fele jobbára mezőnyjátékkal telt. Az európai együttes aztán egy kapuskirúgást követően két passzból eljutott a szaúdiak kapujáig, és Zielinski révén első helyzetét gólra váltva - némileg váratlanul - előnybe került.

A szaúdiak a Bielik szabálytalansága miatt, videózás után megítélt tizenegyessel szinte azonnal egyenlíthettek volna, de Szalem al-Davszari jobbra tartó lapos lövését Szczesny kivédte, majd al-Burajk ismétlését is nagy bravúrral kapu fölé ütötte.

A fordulás után az ázsiai együttes nagy erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, sokszor egészpályás letámadással nehezítette meg a lengyelek labdakihozatalát, de a gólhelyzetei rendre kimaradtak. A túloldalon Milik fejjel a felső, Lewandowski térddel a bal oldali kapufát találta el, és bár a szaúdiaknak is voltak még gólszerzési lehetőségeik, az első világbajnoki gólját megszerző Lewandowski a hajrában egy hatalmas védelmi hibát kihasználva eldöntötte a három pont sorsát.