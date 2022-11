C csoport, 2. forduló, Argentína-Mexikó 2-0 (0-0) Luszail, 88 966 néző, v.: Daniele Orsato (olasz)

gólszerzők: Messi (64.), Enzo Fernandez (87.)

Argentína: Emiliano Martinez - Gonzalo Montiel (Nahuel Molina, 63.), Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Marcos Acuna - Angel Di Maria (Cristian Romero, 69.), Rodrigo De Paul, Guido Rodriguez (Enzo Fernandez, 50.), Alexis Mac Allister (Exequiel Palacios, 69.) - Lionel Messi, Lautaro Martinez (Julian : Alvarez, 63.)

Mexikó: Guillermo Ochoa - Kevin Alvarez (Raul Jimenez, 66.), Nestor Araujo, Cesar Montes, Hector Moreno, Jesus Gallardo - Hector Herrera, Andres Guardado (Erick Gutierrez, 42.), Luis Chavez - Alexis Vega (Uriel Antuna, 66.), Hirving Lozano (Roberto Alvarado, 73.)

64. perc: Messi vette át a labdát 20 méterre a kaputól, majd középről kilőtte a bal alsó sarkot (1-0).

87. perc: egy bal oldali kis szöglet után Enzo Fernandez tört be a 16-oson belülre, majd annak sarkáról gyönyörűen a bal felső sarokba tekert (2-0).

Lionel Scaloni, az argentinok szövetségi kapitánya öt helyen változtatott a szaúdiaktól elszenvedett vereség alkalmával kifutott kezdőcsapaton, de természetesen helyet kapott az együttesben a hétszeres aranylabdás Lionel Messi, aki karrierje 21. világbajnoki mérkőzésén lépett pályára, beérve ezzel hazája örökranglistájának élén a legendás Diego Maradonát. A mexikóiaknál az első fordulót kihagyó Andres Guardado ezúttal lehetőséget kapott, ezzel Messihez hasonlóan az ötödik világbajnokságon lépett pályára. Ő lett hatodik a futballtörténelemben - és már a harmadik mexikói Antonio Carbajallal és Rafael Marquezzel együtt -, aki elérte ezt.

Az első félidő egyetlen veszélyes jelenetére 45 percet kellett várni, ekkor egy mexikói szabadrúgást védett magabiztosan az argentin kapus. Ezt leszámítva rengeteg szabálytalanság, közte számos kőkemény belépő jellemezte a találkozót.

A fordulást követően fölénybe kerültek az argentinok, de ez helyzetek formájában egyáltalán nem mutatkozott meg. Végül a 64. percben tört meg a jég, amikor Messi szinte a semmiből egy átlövéssel szerzett vezetést az argentinoknak. A mexikóiaknak természetesen egyből sietősebbé vált a dolguk, de képtelenek voltak igazán ritmust váltani, támadásaikból az ötlet és a lendület is hiányzott. A hajrában az argentinok a csereként pályára lépő Enzo Fernandez góljával döntötték el a három pont sorsát.