Ausztrália történetének 18. vb-meccsén a harmadik győzelmét aratta - és 1974 után másodszor zárt kapott gól nélkül -, így megmaradt az esélye a továbbjutásra. A tunéziai csapat második katari mérkőzésén sem játszott rosszul, viszont továbbra sem szerzett gólt, és egy ponttal várja a csoport záró körét, amelyben majd a címvédő franciákkal találkozik, így a nyolcaddöntőbe jutási esélyei minimálisra csökkentek.

D csoport, 2. forduló, Tunézia-Ausztrália 0-1 (0-1) al-Vakra, 41 823 néző, v.: Daniel Siebert (német)

gólszerző: Duke (23.)

sárga lap: Laidouni (26.), Abdi (64.), Szászí (93.)

Tunézia: Ájmen Damen - Dylan Bronn (Vajdi Kesrida, 73.), Jasszin Meriah, Montasszar Talbi - Mohamed Drager (Ferdzsání Szászí, a szünetben), Ellyes Skíri, Aissa Laidouni (Vahbí Hazrí, 67.), Alí Abdi - Naim Sliti, Isszam Dzsebali (Taha Jasszin Kenisszi, 73.), Jusszef Mszakni

Ausztrália: Mathew Ryan - Fran Karacic (Milos Degenek , 75.), Harry Souttar, Aziz Behich, Kye Rowles - Mathew Leckie ( Keanu Baccus, 85.), Jackson Irvine, Aaron Mooy, Craig Goodwin (Awer Mabil, 85.) - Mitchell Duke (Jamie Maclaren, 64.), Riley McGree (Ajdin Hrustic, 64.)

23. perc: Bal oldali ausztrál akcióból Goodwin lőtte kapu elé a labdát, amely gellert kapott egy tunéziai játékoson. Így ment viszont pont ütemre a rövid oldalra érkező Duke-nak, aki nyolc méterről ívelt fejessel vette be a kapu bal oldalát (0-1).



Ausztrál letámadással és mezőnyfölénnyel vette kezdetét a mérkőzés, a kapu elé ívelt labdák, valamint a kulcspasszok azonban már pontatlanok voltak, így a jól záró tunéziai védelem rendre tisztázott, kapuja nem forgott veszélyben. A félidő derekán az észak-afrikai gárda először tudta a támadásait elvinni az ellenfél tizenhatosáig, rögtön lehetőségei is adódtak, az így területhez jutott ausztrálok azonban gyors akcióból megszerezték a vezetést. Tunézia játéka percekre megtört, így egészen a hajráig ismét az ausztrálok kezdeményeztek. Akkor viszont az afrikaiak veszélyeztettek, két komoly gólszerzési lehetőségük is adódott, Drager lövését azonban Souttar blokkolta, majd Mszakni pörgetett az ötösről a kapu mellé.

A szünetben hadrendet váltott Tunézia, amely hátrányban azonnal nekiesett a saját térfelére visszazáró, sorozatos faultokat elkövető ellenfelének. Az ausztrálok hiba nélkül védekeztek, különösen a tunéziai beíveléseknél voltak helyzeti fölényben. A 70. perc környékén ígéretes ausztrál kontra maradt ki, majd a mérkőzésen először Mathew Ryannak akadt védenivalója, mindjárt kétszer is. A hajrában mindkét csapat előtt adódtak gólszerzési lehetőségek, Tunézia előtt több is, az eredmény azonban nem változott.