– Bár van néhány hiányzójuk a németeknek, szinte biztos vagyok a továbbjutásukban – jelezte Schäfer András. – Ez nem azt jelenti, hogy simák lesznek számukra a csoportmérkőzések: Japán és Costa Rica is kellemetlen ellenfél, és ugye ott van még Spanyolország. Szoros meccsekre számítok és azt várom, hogy nem borul a papírforma: Németország és Spanyolország jut tovább. A német futball erős, de annyira nem, hogy világbajnok legyen, szerintem az elődöntő lehet a maximum számukra – tovább biztosan nem jutnak. Csapattársaim közül senki sem lesz kint Katarban, bár Sami Khedirának lett volna erre némi esélye. Együtt néztük a srácokkal a kerethirdetést, sajnos az ő neve nem hangzott el. Ami a vb-aranyérmet illeti, úgy gondolom, hogy Argentína, Brazília, Portugália esélyes a végső győzelemre, miként Franciaország is. Igaz, a gallok középpályájáról nagyon hiányzik majd Kanté és Pogba. És a franciáknál mindig nagy kérdőjel a csapategység, de ezzel együtt is roppant erősek.

Schäfer szerint egy meglepetéscsapat biztosan lesz Katarban.

– A hollandokra tippelek, bár az ő játékerejüket tekintve nem lenne meglepetés a jó szereplés – folytatta az Union Berlin középpályása. – Mindenesetre tőlük kiemelkedően jó teljesítményt várok, aztán majd kiderül, meddig jutnak. Jómagam alapból az olaszoknak szurkolnék, de mivel ők nem lesznek kint, így nincs olyan csapat, akikért szorítok. Illetve úgy pontos, hogy majd, ha lemennek az első csoportmeccsek, akkor választok magamnak kedvencet. Többen kifogásolják, hogy Katarban súlyosan megsértik az emberi jogokat, emiatt a világ számos pontján tiltakoznak a szurkolók, játékosok. A Borussia Dortmund drukkerei például hatalmas, a vébé bojkottálására buzdító molinót feszítettek ki egy Bundesliga-meccsük előtt. – Valóban, Németországban a szurkolók eléggé a vb ellen vannak és a labdarúgókat is megosztja ez a kérdés. Mindenesetre abban biztos vagyok, hogy jó néhány izgalmas mérkőzést látunk.