Belgium–Marokkó 2-0 (0-0). Doha, al-Tumama Stadion, világbajnoki labdarúgómérkőzés, F csoport, 2. forduló, vezette: Ramos (mexikói). Belgium: Courtois – Castagne, Alderweireld, Vertonghen – Meunier (Lukaku, (82.), Onana (Tielemans 60.,), Witsel, T. Hazard (Trossard, 76.) – De Bruyne, E. Hazard (Mertens, 60.) – Batshuayi (De Keteleare, 76.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez. Marokkó: M. Mohamedi – Hakimi (Attijat Allah, 68.), Szaissz, Agerd, Mazraui – Unahi (el-Jamik, 79), Amrabat, Amallah (Szabiri, 68.) – Zijes, en-Nesziri (Hamdallah 72.), Bufal (Aboukhlal, 72.). Szövetségi kapitány: Valid Regragui. Gólszerző: Szabiri (73.), Aboukhlal (90+2.). A himnuszok alatt még Bono szerepelt a marokkói csapatban, ennek ellenére az Mohamedi Munir kezdett a kapuban. Mint később kiderült, Bono a himnusz alatt lett rosszul, valószínűleg gyomorbántalmak miatt. Lendületesen kezdett Belgium, előbb Bathsuayi, majd De Bruyne próbálkozott bevenni a marokkói kaput, sikertelenül.

A félidő második felére Valid Regragui alakulata is felbátorodott. Ziyech jó 25 méterről nem sokkal tévesztett kaput, Hakimi pedig egészen közelről, éles szögből durrantott mellé. A hosszabbításban Ziyech remek szabadrúgásból szerzett találatát a VAR segítségével elvette a bíró, mivel egy marokkói lesen tartózkodott a lövés pillanatában. Szünet után még inkább felélénkült a találkozó. Sorrendben Ziyech, Hazard és Bufal is megtornásztatta a kapusokat. A 66. percben a csereként beállt Mertens remekül hozta magát helyzetbe, életerős löketét azonban hárította Munir. A 73. percben Szabiri éles szögből elvégzett szabadrúgásából megszerezte Marokkó a vezetést. Martínez rögtön kettőt cserélt, sőt, a 82. percben megjelent az alapvonal mellett Lukaku is, aki Meunier-t váltotta. A vérfrissítés ellenére semmit sem javult a belgák támadójátéka, míg hátul egyre többet hibáztak. A kegyelemdöfést Aboukhlal adta meg a 92. percben, amikor Ziyech pazar átadását védhetetlenül bombázta Courtouis ketrecébe.