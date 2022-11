– Néhány hete éppen Lengyelországban voltam, ugyanis miután volt klubom, a Wisla megtudta, hogy befejeztem a pályafutásomat, egy szép ünnepség keretében elbúcsúztatott – tudtuk meg Guzmics Richárdtól. – Nagyon jólesett a gesztus. Két legenda, a 108-szoros válogatott Jakub Błaszczykowski és a 60-szoros válogatott Marcin Wasilewski is részt vett a búcsúztatásomon. Egyébként sok barátom van Lengyelországban, akikkel tartom a kapcsolatot. A lengyelek igazi focinemzetként nagyon szeretik a futballt, az ország már lázban égve várja a vb-t és sokat várnak a válogatottjuktól. Miért is ne tennék, hiszen a csapatuk tele van nemzetközi szinten is jegyzett, klasszis futballistákkal. Általános vélekedés, hogy a csapatnak oda kell érnie csoportjában legalább a második helyre – Argentína mögött. De jó a sorsolásuk, az utolsó csoportkörben játszanak a végső győzelemre is esélyes argentinokkal, ha szerencséjük van, addigra a lényeges kérdések már eldőlnek. Ugyanakkor figyelni kell a mindig hajtós, agresszív Mexikóra is, Szaúd-Arábia pedig az egyik olyan csapat, amely a legkönnyebben alkalmazkodik a körülményekhez – vagyis veszélyes a csoport. De én bízom a lengyelekben!