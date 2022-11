Al-hor A katari labdarúgó-világbajnokság nyitómérkőzésén Ecuador 2-0-ra legyőzte a házigazda együttest.

Katar–Ecuador 0-2 (0-2). al-Hor, al-Bajt Stadion, 60000 néző, világbajnoki labdarúgó-mérkőzés, A csoport, 1. forduló, vezette: Orsato (olasz).

Katar: Al-Sib – Pedro, Al-Ravi, Huhi, Hasszan – Ahmed, Hatem, Al-Hajdosz (Vaed, 71.), Budiaf – Ali (Muntari, 71.), Afif. Szövetségi kapitány: Félix Sánchez.

Ecuador: Galíndez – Preciado, Félíx Torres, Hincapié, Estupinán – Plata, Méndez, Caicedo, Ibarra (Sarmiento, 67.) – Estrada, Valencia. Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro.

A nyitómeccset vívó házigazda, Ázsia-bajnok Katar korábban még sosem vett részt világbajnokságon – ezúttal a rendező ország jogán szerepelhet a tornán. Ecuador viszont már többször is járt vb-n. A vb-k történetében legutóbb 1966-ban fordult elő, hogy a nyitómeccs résztvevői közül került ki a későbbi győztes: az angolok az Uruguay elleni gól nélküli döntetlen után meneteltek vb-sikerükig. Erre most kevés az esély, a két válogatottnak azért is meg kell harcolnia, hogy az A csoportból továbbjusson – a négyes tagja még Hollandia és Szenegál. Katar és Ecuador története során korábban három alkalommal találkozott egymással: legutóbb 2018 októberében találkoztak, akkor 4-3-as hazai sikerrel ért véget a mérkőzés. Érdekesség, hogy a nyitómeccsnek helyt adó al-Bajt stadionba közel kétszer annyian, 60 ezren férnek be, mint amennyi al-Hor városának a legutóbbi hivatalos adatok szerinti lakossága (31 547 fő).

Ecuadori góllal kezdődött a mérkőzés, de hiába fejelt Valencia két méterről a jobb sarokba, ezt megelőzően egyik társa lesen állt, így a VAR-vizsgálat után visszavonták a találatot. Ami késett, nem múlott: a 15. percben a kiugró Valenca lábát az ötösön kapus , Al-Sib elhúzta – tizenegyes. A büntetőt Valencia a bal sarokba helyezte (0-1). A katariak nem tudtak kibontakozni, a dél-ameriakiak uralták a játékot. A31. percben Preciado jobb oldali beadását a hosszú oldalon érkező Valencia hat méterről a jobb sarokba fejelte (0-2). A katariak próbálkoztak ugyan, de a vendégek irányították a játékot. A 45+6. percben jött az első komoly hazai helyzet: Miguel jobbról belőtt labdáját Ali nyolc méterről fejjel a jobb sarok mellé csúsztatta.

Szünet után az 56. percben az ecuadori Ibarra 15 méteres, bal sarokra tartó lövését védte bravúrral Al-Sib. A tiszta sárgában játszó ecuadoriak szépen, kényelmesen passzolgattak, a katariak nem tudtak veszélyes akciókat vezetni, csak szórványos támadásokra futotta erejükből. A 62. percben viszont könnyedén gólt szerezhettek volna a házigazdák: Ahmed balról, a felezővonaltól a tizenhatosra emelt, Pedro pedig 14 méterről a jobb alsó sarok mellé fejelte a labdát. A 75. percben Habib 20 méteres lövése zúgott el a léc felett. Bár az ecuadoriak futballoztak fölényben, a helyzetek a katariak előtt adódtak. A 86. percben egy hosszú átadás után Muntari jobbról, 18 méterről kevéssel a léc fölé bombázott.

Az ecuadori együttes végig jobban, pontosabban futballozott ellenfelénél és bár a kataraiaknak is voltak helyzetei, teljesen megérdemelten nyert.