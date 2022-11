Kamerun–Szerbia 11.00, G csoport: Amelyik csapat kikap, az csomagolhat is. A Szelidíthetetlen Oroszlánok az első fordulóban Svájc ellen maradt alul 1-0-ra, míg a szerbek a braziloktól szenvedtek 2-0-s vereséget. Dragan Sztojkovics együttese tehát egy papírforma-vereséggel kezdte a világbajnokságot, most következik az két meccs, ahol a szerb alakulat elkezdheti a továbbjutáshoz szükséges pontok gyűjtését.

Dél-Korea–Ghána 14.00, H csoport: Dél-Korea egy könnyen felejthető meccsen ikszelt Uruguay-jal, míg Ghána csak nagy csatában maradt alul Portugáliával (2-3) szemben. Az afrikaiak teljesítménye tehát bizakodásra okot, amelyik csapat kikap, az nagy lépéshátrányba kerül. Talán valamivel Ghána az esélyesebb.

Brazília–Svájc 17.00, G csoport: A brazilok összességében magabiztosan győzték le a csoport papíron talán legnehezebb ellenfelét, Szerbiát az első meccsen és ha Svájcot is kétvállra fektetik, máris továbbjutottak csoportjukból. A svájci válogatott is győzelemmel kezdte a tornát, igaz, játéka már nem volt annyira meggyőző. Brazília ellen több kell, ha pontot akarnak szerezni a helvétek.Viszont a svájciak vélhetően úgy (is) kalkulálnak: az utolsó körben, Szerbia ellen vívják majd a ki-ki meccset.

Portugália–Uruguay 20.00, H csoport: A csoport rangadóján Portugália a favorit, még akkor is, ha az első körben Ghána kis híján pontot szerzett ellene. Viszont Uruguaynak sem szabadna kikapnia, hiszen két forduló után egy ponttal meglehetősen reménytelen helyzetbe kerülnének Núnezék. Egy biztos: élvezetes meccsre van kilátás, amelyiken a paprforma szoros portugál sikert ígér.