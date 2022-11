Tunézia–Franciaország 1-0 (0-0). Al-Rajján, Egyetemvárosi Stadion, világbajnoki labdarúgó-mérkőzés, D csoport, vezette: Conger (ausztrál)

Tunézia: Dahmen – Meriah, Gandri, Talbi – Kesrida, Szhiri, Laidouni, Maalul – Ben Szliman, Hazri (Dzsebali, 60.), Ben Romdan (Salali, 74.). Szövetségi kapitány: Dzsalel Kadri

Franciaország: Mandanda – Disasi, Varane (Salba, 63.), Konaté, Camavinga – Tchouaméni, Y. Fofana (Griezmann, 72.) – Guendouzi (Dembélé, 79.) , Veretout (Rabitout, 63.) – Kolo Muani, Coman (Mbappé, 53.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps.

Gólszerző: Hazri (59.).

A már biztos csoportelső franciák alaposan felforgatták kezdőjüket: nem játszott többek közöttt Mbappé, Dembélé, Giroud, Griezmann és a kapus Lloris sem. Pályára lépett viszont a Real Madridban futballozó Camavinga, aki a 2021-es magyar-szlovén közös rendezésű U21-es Európa-bajnokságon két mérkőzésen is pályára lépett a francia korosztályos együttes tagjaként a Haladás Sportkomplexumban.

Lendületesen kezdtek a győzelmi kényszerben lévő tunéziaiak, a francia válogatotton meglátszott az összeszokottság hiánya. A 26. percben Coman, balról, tíz méterről a jobb felső sarok mellé lőtt. Aztán fokozatosan magukra találtak a franciák, de az afrikai csapat veszélyesebb volt. A 31. percben Laidouni adott be, ben-Szliman fejelt, de Mandanda könnyedén védeni tudott. Öt perc múlva Hazri 18 méteres lövését fogta a francia kapus. A másik oldalon viszont a tunéziai kapusnak, Dahmmennek nem akadt védenivalója.

Az első félidőt a tunéziai csapat uralta, a felforgatott francia együttes csalódást okozott. Szünet után az 59. percben Szhiri szerzett labdát, majd Hazrihoz továbbított, aki egy csel után 15 méterről a bal sarokba helyezett (1-0). Didier Deschampsnak nem is tetszett, amit a pályán látott, hármat is cserélt, beküldte többek között Mbappét is – majd később Griezmannt. A franciák próbálkoztak, de nehezen pörögtek fel. Az utolsó húsz perc már egyértelműen a francia csapaté volt, beszorultak a tunéziaiak A 89. percben Mbappé két jól csel és egy kötény után lőtt, de a kapus hárított. A 98. percben Griezmann lesgólt lőtt.

Tunézia hiába győzött, Franciaország mellett Ausztrália jutott tovább.