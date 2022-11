Hollandia lépett pályára esélyesként: legutóbbi 15 találkozóján veretlen (11 győzelem, 4 döntetlen) maradt, és a vb-selejtezőn is simán vette az akadályt. Az Afrika Kupa-győztes Szenegálból hiányzott a csapat sztárja, a Bayern München gólvágója, Sadio Mané.

Szenegál–Hollandia 0-2 (0-0). Doha, Al-Thumama Stadion, világbajnoki labdarúgó-mérkőzés, A csoport, 1. forduló, v.: Sampaio (brazil).

Szenegál: E. Mendy – Sabaly, Koulibaly, Cisse, Diallo (Jakobs, 62. – N. Mendy., Gueye, Kouyate (Gueye, 73.)– Diatta (Jackson, 73.), Dia (Dieng, 69.), Sarr. Szövetségi kapitány: Aliou Cisse.

Hollandia: Noppert – Dumfries, de Light, van Dijk, Ake, Blind – Berghuis (Koopmeiners, 79.), de Jong, Gakpo – Janssen (Depay, 62.), Bergwijn (Klaassen, 79.). Szövetségi kapitány: Louis van Gaal.

Gólszerzők: Gakpo (83.), Klaassen (90+9.)

Erős tempóban kezdtek a hollandok, de Szenegál felvette a kesztyűt, keményen beleállt a csatába. Mezőnyben gyűrték egymást becsülettel a felek, kemény belépőkkel, de komolyabb helyzet nélkül. Kapura ugyan Hollandia tűnt veszélyesebbnek, ám a kontráknál nem sikerültek az utolsó passzok, míg a pontrúgások utáni fejesek, akárcsak az átlövések célt tévesztettek.

Fordulás után is inkább a hollandok próbáltak támadni – de kellemetlen ellenfélnek bizonyult Szenegál. És azért a támadást sem adta fel az afrikai gárda, labdaszerzések után többször is megindult előre. Sőt, kétszer is nagyot védett a holland kapus: az első löket a rövid alsóba tartott, a második középre a léc alá. Aztán a 83. percben de Jong ível be mesterien balról, a középen érkező Gakpo megelőzte a kapujából késve kimozduló Mendyt, és az ötösről fejjel a hálóba csúsztatott (0-1). A hajrát nagyon megnyomta Szenegál, mégis holland gólt láthatott a publikum: egy kontra végén Depay lövését Mendy még bravúrral védte, a kipattanóra azonban érkezett Klaassen és nem hibázott (0-2).

Két remek védelemmel rendelkező, fizikálisan alaposan felkészített csapat lépett pályára - és nagy csatát vívott. A játék képe alapján a döntetlen sem lett volna igazságtalan eredmény, de a hollandok többet tettek a győzelemért - és jobban cseréltek. De a folytatásban Hollandiának azért kapura veszélyesebb játékkal kell előrukkolnia. Szenegál pedig mindenki számára kellemetlen ellenfél lesz.