F csoport.

Horvátország–Belgium, 16.00, Kanada–Marokkó, 16.00.

A négyesből Kanada már nem léphet tovább, Horvátország és Belgium mellett még Marokkónak van esélye a 16 közé jutásra – méghozzá kifejezetten jó esélye. Az előző fordulóban a roppant gyengén játszó belgákat verte az afrikai csapat, amelynek már a Kanada elleni döntetlen is nyolcaddöntőt ér, de még akár egy kétgólos vereséggel is továbbjuthat, amennyiben Horvátország nem kap ki a belgáktól. A két európai élcsapat mérkőzésének az eddig látottak alapján egyértelműen a horvátok az esélyesei. Luka Modricék ugyanis a felejthető Marokkó elleni 0-0 után Kanadát remek játékkal, hátrányból fordítva kiütötték. A De Bruyne fémjelezte Belgiumnak mindenképpen győznie kell a nyolcaddöntőhöz, döntetlennel csak akkor léphetne tovább, ha Kanada több góllal nyer Marokkó ellen

A csoport állása: 1. Horvátország (4-1) 4 pont, 2. Marokkó 4, 3. Belgium (1-2) 3, 4. Kanada (1-5) 0.

E csoport.

Japán–Spanyolország, 20.00, Costa Rica–Németország, 20.00.

A legjobb helyzetben a négyest négy ponttal vezető spanyolok vannak, akiknek már egy döntetlen is elég a japánok ellen, sőt, egy vereség is belefér abban az esetben, ha a németek nem hozzák be rajtuk gólkülönbségüket, amely jelenleg nyolc találattal jobb. A japánok egy győzelemmel biztosan ott lennének a 16 között, döntetlen esetén pedig abban kellene bízniuk, hogy a Costa Rica-Németország találkozó is pontosztozkodással végződik. A németek számára egyszerű a recept, csak győzelemmel juthatnak tovább. Costa Rica számára a három pont megszerzése biztosan nyolcaddöntős szereplést érne, de egy döntetlennel is tovább lépnének abban az esetben, ha Spanyolország legyőzi Japánt.

A csoport állása: 1. Spanyolország (8-1) 4, 2. Japán (2-2) 3, 3. Costa Rica 3, 4. Németország (2-3) 1.