Kanada történetének ötödik vb-meccsén először volt eredményes, vereségével viszont eldőlt, hogy már nem juthat tovább a csoportjából, így a házigazda Katar után a második biztos búcsúzó.



F csoport, 2. forduló, Horvátország-Kanada 4-1 (2-1), al-Rajjan, Halifa Stadion, 44 374 néző, v.: Andres Matias Matonte Cabrera (uruguayi)

gólszerzők: Kramaric (36., 70.), Livaja (44.), Majer (94.), illetve Davies (2.)

sárga lap: Lovren (56.), Modric (85.), illetve Buchanen (52.), Miller (85.)

Horvátország: Dominik Livakovic - Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa - Marcelo Brozovic - Andrej Kramaric (Nikola Vlasic, 72.), Luka Modric (Mario Pasalic, 86.), Mateo Kovacic (Lovro Majer, 86.), Ivan Perisic (Miraslav Orsic, 86.) - Marko Livaja (Bruno Petkovic, 60.)

Kanada: Milan Borjan - Alistair Johnston, Steven Vitoria, Kamal Miller - Tajon Buchanen, Atiba Hutchinson (Sam Adekugbe, 72.), Stephen Eustaquio (Ismael Kone, a szünetben), Richie Leryea (David Hoilett, 62.) - Jonathan David (Lucas Cavallini, 72.), Alphonso Davies - Cyle Larin (Jonathan Osorio, a szünetben)

2. perc: Buchanen a jobb oldalról ívelt a horvát kapu elé, ott középen Davies érkezett magasra ugorva, és 8 méterről nagy erővel a kapu közepébe fejelt (0-1).

36. perc: Perisic a kanadai tizenhatos jobb oldali csücskén állva ugratta ki a keresztbe mozgó Kramaricot, aki az ötös sarkáról a kapu hosszú, bal oldalába helyezett (1-1).

44. perc: Juranovic tört előre nagy lendülettel a kanadai térfélen, majd a tizenhatos előtt álló Livajához játszott, aki 17 méterről, középről laposan a kapu jobb oldalába bombázott (2-1).

70. perc: Perisic ívelt a bal oldalról keresztbe, Kramaric a túloldalon, a kaputól kilenc méterre úgy vette át a labdát, hogy azzal rögtön becsapta Millert, majd a hálóba lőtt (3-1).

94. perc: Horvát kontra indult, ketten vezették a labdát a kanadai kapusra, Orsic önzetlenül tálalt Majer elé, aki nem hibázta el a ziccert (4-1).



Gyors kanadai gól adta meg a mérkőzés alaphangját, a folytatás kiváló iramot, szórakoztató és folyamatos játékot hozott, mindkét oldalon lehetőségekkel. A horvátoknak időbe telt, amíg képesek voltak feltörni a fegyelmezett kanadai védelmet, és igazán veszélyes területre eljuttatni az akcióikat. A 26. percben már a kapuba is betalált az európai együttes, de les miatt elmaradt az egyenlítés, majd Borjan kapus bravúrja kellett ehhez. A szünet előtt aztán a horvátok nyolc perc alatt fordítani tudtak, bár a rivális lendülete addigra picit megtört.

A szünet után támadólag lépett fel Kanada, amelybe a csereember Osorio hozott frissítést. Lüktető volt a tempó, mindkét csapat játékában benne volt az újabb gól. A horvátok területhez jutottak, ami helyzeteket is eredményezett számukra, így Borjannak akadt ismét dolga. A félidő közepén a kanadaiak összjátéka töredezetté vált, a horvátok pedig sokszor lassították a játékot, harmadik góljukkal pedig eldöntötték a meccset. Kanada ereje és lendülete addigra elfogyott, hiába érkeztek a cserék, a hajrában már nem volt gólveszély a játékukban. A rutinos horvátok kihasználták az ellenfél megroppanását, magabiztosan őrizték az előnyüket, a lefújás előtt pedig a kitámadó riválissal szemben kontrából megszerezték a negyedik góljukat is.