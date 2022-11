NYÁRI ELEMZÉS

Június közepén, miután teljes lett a vb-mezőny - Costa Rica 1–0-ra legyőzte Új-Zélandot, ezzel 32., utolsó válogatottként megszerezte a részvételi jogot -, egy elemzéssel foglalkozó cég (The Analyst) kiszámolta a csapatok esélyeit a végső győzelemre. Meglepő rangsort mutatnak a számok - az nso.hu cikke szerint. A 2016-ban Európa-bajnok, most is bombaerős kerettel rendelkező portugálok, csak 9. helyre kerültek a listán. De például a magyar válogatottól rövid időn belül kétszer is vereséget szenvedő, a legutóbbi Eb-n döntős Angliának több esélyt adnak a világbajnokság megnyerésére, mint a Copa América-győztes, Lionel Messivel rohamozó Argentínának. A számítások alapján egyébként a címvédő franciák és a Neymarral felálló brazilok között dőlhet el a vb-cím. De jó az esélye egy éremre az alaposan megfiatalított spanyol válogatottnak is. Nem sok jóval kecsegtetnek viszont a számítások az előző vb-n ezüstérmes horvát alakulat számára.

A legfőbb esélyesek a The Analyst szerint: 1. Franciaország (17,93%), 2. Brazília (15,73%), 3. Spanyolország (11,53%), 4. Anglia (8,03%), 5. Belgium (7,90%), 6. Hollandia (7,70%), 7. Németország (7,21%), 8. Argentína (6,45%), 9. Portugália (5,11 %), 10. Horvátország (2, 31%).

A TUDOMÁNY ALAPJÁN

Az MTI beszámolója szerint az innsbrucki egyetem által nemrégiben nyilvánosságra hozott kutatás azt prognosztizálja, hogy a brazil labdarúgó-válogatottnak van a legnagyobb esélye arra, hogy megnyerje a katari vb-t. A valószínűségszámításon alapuló modell elkészítésében és lefuttatásában az innsbrucki mellett a genti, a luxemburgi, valamint a dortmundi és a müncheni egyetem kutatói vettek részt, s közlésük szerint a csapatok erősségét, felépítését, valamint az adott ország társadalmi-gazdasági mutatóit vették kiindulópontnak. Mint írják, a modellt 100 ezer alkalommal futtatták le, figyelembe véve a sorsolást, valamint a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) által meghatározott szabályokat. A modell mérkőzésről mérkőzésre számított valószínű eredményt, s megmutatta, hogy melyik válogatott mekkora valószínűséggel juthat tovább a csoportjából, illetve nyerheti meg a vb-t.

A számítás alapján a braziloknak 15 százalék esélyük van rá, hogy történetük hatodik vb-címét megszerezzék Katarban, őket pedig az argentinok követik 11,2 százalékkal. A lista harmadik helyére a hollandok értek oda (9,7 százalék), majd a németek (9,6 százalék), valamint a címvédő franciák (9,1 százalék) következnek.

FOGADJUNK!

A fogadási oldalak nagyjából egyetértenek abban, hogy Brazília a favorit a győzelemre, Argentína és Franciaország pedig nem sokkal marad le mögötte. És bizony Spanyolország és Anglia is ott van az éremesélyesek mögött. Érdekesség, hogy a több európai topválogatottat - Németországot, Belgiumot, Horvátországot - nem jegyeznek az (érem)esélyesek között.

RANGSOR

Beszédes a nemzetközi szövetség (FIFA) rangsora is. Itt már bizony ott van a legjobbak között Belgium is (és a vb-ről lemaradó Olaszország is...).

A FIFA legfrissebb rangsora, az élmezőny: 1. Brazília, 2. Belgium, 3. Argentína, 4. Franciaország, 5. Anglia, 6. Olaszország, 7. Spanyolország, 8. Hollandia, 9. Portugália, 10. Dánia.

Hát akkor kezdődjön a vb, derüljön ki az igazság!