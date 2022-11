D csoport, 2. forduló, Franciaország-Dánia 2-1 (0-0), Doha, 974 Stadion, 42 860 néző, v.: Szymon Marciniak (lengyel)

gólszerzők: Mbappé (61., 86.), illetve Christensen (68.)

sárga lap: Koundé (43.), illetve Christensen (20.), Cornelius (23.)

Franciaország: Hugo Lloris - Jules Koundé, Raphael Varane (Ibrahima Konaté, 75.), Dayot Upamecano, Theo Hérnandez - Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot - Ousmane Dembélé (Kingsley Coman, 75.), Antoine Griezmann (Youssouf Fofana, 92.), Kylian Mbappé - Olivier Giroud (Marcus Thuram, 63.)

Dánia: Kasper Schmeichel - Rasmus Kristensen (Alexander Bah, 92.), Joachim Andersen, Victor Nelsson, Andreas Christensen, Joakim Maehle - Pierre Höjbjerg, Christian Eriksen - Mikkel Damsgaard (Kasper Dolberg, 73.), Andreas Cornelius (Martin Braithwaite, a szünetben), Jesper Lindström (Christian Nörgaard, 85.)

61. perc: Hérnandez iramodott meg a bal oldalon, indította Mbappét, aki a tizenhatos sarkáról visszapasszolt a mögötte az alapvonal felé futó Hérnandeznek, az ő középre adott labdáját pedig Mbappé nyolc méterről, jobbal passzolta a kapuba két dán védő között (1-0).

68. perc: jobb oldali dán szöglet után Andersen csúsztatta meg a labdát, melyre a berobbanó Christensen érkezett nagyszerűen, és négy méterről nagy erővel a kapuba fejelt (1-1).

86. perc: Griezmann jobb oldali éles beadását Mbappé közvetlenül a jobb oldali kapufa mellől, combbal juttatta a kapuba (2-1).

A mérkőzés első perceiben alig volt a franciáknál a labda, de a mezőnyfölénnyel nem sokat tudtak kezdeni a dánok. Az idő előre haladtával fokozatosan átvette a játék irányítását a vb-címvédő válogatott, amely több ígéretes támadást is vezetett, de vagy a befejezésbe csúszott hiba, vagy Schmeichel kapus védett bravúrosan. A dánok egyre pontatlanabbul futballoztak, jóval több labdát adtak el, mint a rivális, és a szabálytalankodásaik száma is gyarapodott.

Az első félóra elteltével fokozódott a francia nyomás, de gól nem esett, majd előbb Giroud fejelt kapu mellé ígéretes helyzetből, aztán Mbappé bombázta 13 méterről a keresztléc fölé senkitől sem zavartatva Dembélé nagyszerűen középre adott labdáját.

A fordulás után kombinatívabb játékkal próbálkoztak a dánok, a franciák pedig az ellentámadásokban bíztak. Néhány percnyi dán fölény után újfent a címvédő irányított, előbb Mbappé majd Griezmann lőtt ígéretes helyzetből, a jeget pedig egy szép támadás végén előbbi törte meg a 61. percben. A bekapott gól feltüzelte a dánokat, akiknek hét percre volt szükségük az egyenlítéshez egy begyakoroltnak tűnő szögletvariáció végén.

A hajrára felpörgött a mérkőzés, nagy helyzetek alakultak ki mindkét kapu előtt, a franciák sikerét és továbbjutását pedig Mbappé biztosította be, amikor a leshatárról indulva remekül érkezett Griezmann éles beadására. A Paris Saint-Germain támadója legutóbbi 12 válogatott mérkőzésén 14. alkalommal volt eredményes.