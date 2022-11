– Noha mindenki egyértelműen továbbjutást vár a francia válogatottól a D csoportban, nagyon kiegyenlített négyesről beszélünk – mondta Mészöly Géza. – Ausztráliát például kifejezetten erős csapatnak tartom, szerintem a franciák mellett ők jutnak tovább, mert azért Franciaország is továbblép a csoportjából, ebben biztos vagyok. Más kérdés, hogy a sérült Kanté és Pogba nagyon hiányzik majd, de sok olyan fiataljuk van, akik a középpályán pótolhatják a két kiváló játékost. Így például a Real Madridban futballozó Camavinga is ilyen – és mellette is több, komoly klubokban játszó feltörekvő tehetségük van. Tehát ha kiesik egy-két játékosuk, viszonylag könnyen pótolják. – Biztos lesz meglepetéscsapat is, én Kanadára tippelek, az észak-amerikaiak nagyon régen jártak már világbajnokságon – mindent bele fognak adni Katarban – vélekedett Mészöly.

– A világbajnoki címre persze nem esélyesek, de úgy érzem, elég sokáig eljuthatnak. A franciáknak viszont nagy esélyük van arra, hogy megvédjék címüket, ami utoljára, úgy emlékszem, a braziloknak sikerült. Minden bizonnyal a szövetségi kapitány Didier Deschampnak ez lesz az utolsó világbajnoksága, és egy újabb elsőséggel feltenné az i-re a pontot. Nehéz lesz persze, hiszen sok jó és erős válogatott szerepel majd Katarban, de Franciaország is erős. A támadószekcióban több gólfelelősük is van, ha mondjuk nem megy majd a játék Karim Benzemának, akkor ott van Kylian Mbappé. Annak idején szép éveket töltöttem el Franciaországban, jól éreztem magam és azóta is nekik drukkolok az Európa-bajnokságokon és a világbajnokságokon. Remélem, ezúttal sem okoznak csalódást.