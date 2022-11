"Lekerült egy teher a vállunkról. Megnyugodtunk és megint a saját kezünkben van a sorsunk" - nyilatkozott a hétszeres aranylabdás támadó a szombati mérkőzés után, melyet 2-0-ra nyertek meg az ő és Enzo Fernandez góljával.



"Úgy érzem, az első félidő a helyzetünkből adódóan nehéz volt, győzelmi kényszerben játszottunk. Nem találtuk a réseket, nem járattuk eléggé a labdát az egyik oldalról a másikra. A második félidőben azonban elkezdtük a saját játékunkat játszani, megtaláltuk a tereket, és a gól megváltoztatta a meccset. Szükségünk volt erre a győzelemre, hogy a lengyelek elleni összecsapásba már nyugodtabban mehessünk bele."

Lionel Scaloni szövetségi kapitány arról beszélt, hogy óriási volt a nyomás a csapaton, és rendkívüli módon fellélegeztek a három pont megszerzésével. Kitért arra, hogy végeredményben ez csak egy futballmeccs, és nem szerencsés azzal az érzéssel pályára menni, hogy sokkal több annál.

"Meg kell próbálni elérni, hogy a játékosok így gondolkodjanak erről, máskülönben minden mérkőzésen, a kieséses szakaszban, végig a tornán mindig ez fog történni" - utalt a találkozó jelentős részében tapasztalható görcsös játékra. "Persze nehéz megértetni az emberekkel, hogy akár veszítesz, akár nyersz, holnap is kisüt a nap, hogy az a fontos, miként hajtottad végre a feladatodat, hogy a lehető legjobban végezted-e el. Mi mindig erre törekszünk" - fűzte hozzá, egyúttal azt üzente játékosainak, hogy maradjanak a talajon, mert a lengyelek elleni mérkőzés is nehéznek ígérkezik.

Henry Martin, a mexikóiak támadója a kispadról úgy látta: a két csapat közötti különbség az volt, hogy Argentínának van Messije.

"Elvégeztük a munkánkat, de sajnos vereséggel jöttünk le a pályáról. Ez fáj, de vasárnaptól már a következő mérkőzéssel foglalkozunk, mert van még egy utolsó esélyünk" - szögezte le.

Gerardo Martino, a mexikóiak argentin szövetségi kapitánya is azt ígérte, hogy amíg van esélyük a továbbjutásra, mindent megtesznek érte.

"Szükségünk van gólokra, de úgy vélem, azok, akik napi szinten versenyhelyzetben vannak, hozzászoktak ahhoz, hogy összeszedjék magukat" - fogalmazott a szakvezető.

Két forduló után a lengyelek állnak a C csoport élén négy ponttal, őket követik az argentinok és a szaúdiak három-hárommal, a mexikóiaknak pedig egy pontjuk van. A szerdai utolsó körben az argentinok a lengyelekkel, a szaúdiak a mexikóiakkal mérkőznek.