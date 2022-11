A mexikóiakkal legutóbb 1978-ban fordult elő, hogy nem jutottak tovább a csoportból.



Eredmény:

C csoport, 3. forduló:

Szaúd-Arábia - Mexikó 1-2 (0-0)



Luszail, Luszaili Nemzeti Stadion, 84 985 néző, v.: Michael Oliver (angol)

gólszerző: al-Davszari (95.), illetve, Martín (48.), Chávez (52.)

sárga lap: al-Sehri (28.), al-Hasszan (34.), Tambakti (52.), Madu (81.), al-Amri (91.), Bahebri(97.), illetve Álvarez (16.)



Szaúd-Arábia:

Mohamed al-Ovajsz - Hasszan Tambakti, Ali al-Bulaihi (Rijad Sarahili, 37.), Abdudelah al-Amri - Szaud Abdulhamid, Ali al-Hasszan (Abdullah Madu, a szünetben), Mohamed Kanno, Szultan al-Ganam (Hattan Bahebri, 86.) - Firasz al-Buraikan, Szaleh al-Sehri (Abdulrahman Alobud, 62.), Szalem al-Davszari



Mexikó:

Guillermo Ochoa - Jorge Sánchez (Kevin Álvarez, 86.), César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo - Orbelín Pineda (Carlos Rodríguez, 77.), Edson Álvarez (Rogelio Funes Mori, 86.), Luis Chávez - Hirving Lozano, Henry Martín (Raúl Jiménez, 77.), Alexis Vega (Uriel Antuna, a szünetben)



II. félidő:



48. perc: Egy baloldali, lapos mexikói szögletet Montes tett tovább a tizenhatoson belül, a kapu elé berobbanó Martín pedig közelről a kapuba lőtt (0-1).

52. perc: Chávez a nagyjából 30 méterről, középről elvégzett szabadrúgását ballal a bal felső sarokba tekerte (0-2).

95. perc: Hattan és Bahebri kényszerítőzött a mexikói kapu előtt, utóbbi egyedül kilépett és hét méterről Ochoa mellett a kapuba gurított (1-2).



Három percet kellett várni az első nagy mexikói lehetőségre, és bár ezt követően is a győzelmi kényszerben lévő közép-amerikaiak játszottak gólra törőbben, igazán nagy helyzetet mezőnyfölényük ellenére sem sikerült kialakítaniuk. A hajrá előtt rövid időre magához ragadta a kezdeményezést a szaúdi válogatott, de az ázsiaiak jellemzően mélyen visszahúzva védekeztek és a kontrákban bíztak.

A fordulás után Mexikó négy perc alatt szerzett két góllal közel került a továbbjutáshoz, és továbbra is támadásban maradt: több ígéretes helyzetet kidolgozott, de ezeket vagy elpuskázta, vagy al-Ovajsz védett bravúrral. Az utolsó percekben Gerardo Martino együttese egy lesgólig is eljutott, azonban a szaúdiak a hosszabbításban szépítettek, és ezzel a mexikóiakat is elbúcsúztatták.