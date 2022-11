A két együttes legutóbbi négy mérkőzésén harmadszor lett 1-1 a végeredmény.

E csoport, 2. forduló, Spanyolország-Németország 1-1 (0-0), al-Hor, 68 895 néző, v.: Danny Makkelie (holland)

gólszerzők: Morata (62.), illetve Füllkrug (83.)

sárga lap: Busquets (44.), illetve Kehrer (37.), Goretzka (58.), Kimmich (60.)

Spanyolország: Unai Simon - Dani Carvajal, Rodri, Aymeric Laporte, Jordi Alba (Alejandro Balde, 82.) - Gavi (Nico Williams, 66.), Sergio Busquets, Pedri - Ferran Torres (Álvaro Morata, 54.), Marco Asensio (Koke, 66.), Dani Olmo

Németország: Manuel Neuer - Thilo Kehrer (Lukas Klostermann, 70.), Niklas Süle, Antonio Rüdiger, David Raum (Nico Schlotterbeck, 87.) - Leon Goretzka, Joshua Kimmich - Serge Gnabry (Jonas Hofmann, 85.), Ilkay Gündogan (Leroy Sané, 70.), Jamal Musiala - Thomas Müller (Niclas Füllkrug, 70.)

62. perc: Jordi Alba balról laposan lőtte be a labdát a német kapu elé, a rövid oldalon a cserejátékos Morata érkezett, és pörgetett a kapu rövid oldalába (1-0).

83. perc: A német válogatott az ellenfél térfelén szerzett labdát, amely a kontránál előbb Musialához, majd spanyol blokk után Füllkrughoz került, utóbbi éles szögből, nyolc méterről a kapu hosszú, felső részébe bombázott (1-1).



Az intenzív első félidőt a sok mezőnymunka jellemezte, a felek kevés teret és lehetőséget adtak a riválisnak, a letámadások elég gyorsan labdaszerzést eredményeztek. A spanyolok a várakozásoknak megfelelően azért hosszabb ideig tudták megtartani a labdát, de azokból már kevés veszélyes támadást vezettek. Olmo átlövése a 7. percben még ígéretesnek bizonyult - Neuer és a keresztléc közösen mentett -, miként Jordi Alba távoli bombája is, ami kapu mellé ment. Ezektől eltekintve a szünetig a határozott és feszes német védelem, valamint Ferran Torres gyakori körülményeskedése együttesen szabott gátat a spanyol akciók befejezésének. A németek gyors és direkt ellenakciókban, valamint abban bízhattak, hogy a labdakihozatal során sokszor túl nagy kockázatot vállaló spanyol védelem hibázik. A 40. percben Rüdiger egy szabadrúgás után fejelt a kapuba, de mivel lesről tette, az eredmény nem változott.

A szünet után maradt a szorgos mezőnymunka, amely mindkét oldalon technikai hibákkal párosult. A 62. percben centerezésből megszerezte a vezetést Spanyolország. A hátrányba került német együttes cserékkel pörgette fel a játékát, rögtön mezőnyfölényhez és helyzetig is jutott, Musiala ziccerét azonban óriási bravúrral védte Unai Simon. Az erősödő német nyomás aztán egyenlítést ért, a spanyol cserecsatár után a németek kispadról érkezett centere is eredményes volt.