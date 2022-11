Vb2022 1 órája

Nem lesz meglepetés. ha meglepetés történik - A H-csoport szakértője: Hegedüs Péter

Hegedüs Péter a legendás angol–magyar 6– 3-mal egy napon született, 1953. november 25-én – talán már akkor eldőlt, hogy labdarúgó lesz. 1975-ben a Kaposvár futballistájaként mutatkozott be az NB I-ben, 1977 és 1989 között pedig a Haladás kapuját védte. Összesen 269 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, ebből 243 alkalommal zöld-fehér mezben. A ’80-as években többször is meghívót kapott a Mezey-féle magyar válogatottba, igaz, pályára nem lépett. Tagja volt annak a Haladásnak, amely 1983-ban Indiában megnyerte a Nehru-kupát – a torna legjobb játékosa lett. Ma is kapusedzőként dolgozik, több tanítványa is szép pályát futott be, leghíresebb közülük minden bizonnyal Király Gábor.

Vas Népe Vas Népe

– Nagyon szeretem a futballt, főként a nagy tornákat, de az idei világbajnokság valahogyan nem hozott lázba eddig – árulta el Hegedüs Péter, a Haladás legendás kapusa. – Talán a szokatlan téli időpont zavar, illetve a zavarba ejtő körülmények. Korábban a csapatok hetekre edzőtáborba vonultak a vb előtt, míg most pár nappal a torna előtt érnek véget a nagy európai bajnokságok. Nemhogy a futballisták, az egyszerű szurkolók sem tudnak ráhangolódni a vb-re. A játékosok egyébként már most ki vannak zsigerelve, mert a vb miatt amúgy is zsúfolt őszt futnak – szerintem Katarban egymást érik majd a sérülések. Már most rengeteg a hiányzó, a franciáktól, a németektől, a portugáloktól, az angoloktól is topfutballisták hiányoznak sérülés miatt. - Ennek megfelelően nehéz tippelni az esélyesekre, mert mint mondtam, a topbajnokságokban, topcsapatokban edződő, nemzetközi kupasorozatokban is szereplő játékosokat felvonultató válogatottak kizsigerelve, minimális közös felkészülés után lépnek pályára a tornán. Éppen ezért szerintem lesznek bőven meglepetéscsapatok. Az afrikai gárdáknak például nem lesz szokatlan az időjárás és kevésbé vannak kifacsarva a játékosaik. A C csoportot illetően természetesen Portugália és Uruguay esélyes a továbbjutásra. Ám Dél-Korea hajtós, harcos, kellemetlen ellenfél, folyamatosan fejlődik. Míg Ghána felszabadultan, tét nélkül léphet pályára. A jelenlegi vb-n az sem lenne meglepetés, ha meglepetés történne, és Uruguay vagy Portugália búcsúzna a csoportkör után – bár utóbbi egészen kiváló csapatot vonultat fel. Azért bízom abban, hogy néhány meccs után ismét magába szippant a vb!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!