Svájc–Kamerun 11.00, G csoport: A tornát nem túl jó előjelekkel váró csapatok találkoznak egymással. A sorozatban ötödik vb-je felvezetéseként Svájc kétgólos vereséget szenvedett Ghánától, míg Kamerun immár négy találkozó óta nyeretlen, pedig nem világverő csapatokkal mérkőzött meg, hanem az üzbégekkel, a dél-koreaiakkal, a jamaicaiakkal és a panamaiakkal. Az afrikai válogatott eddigi hét vb-jén csupán egyszer jutott tovább a csoportjából, míg európai riválisa az előző négy vb-ből háromszor is a nyolcaddöntőben fejezte be a szereplését.

Uruguay–Dél-Korea 14.00, H csoport: Világbajnokságon legutóbb a 2010-es torna nyolcaddöntőjében futottak össze a felek, Luis Suárez duplájával akkor 2-1-re nyert Uruguay. Azóta két felkészülési mérkőzést játszottak, 2014-ben az uruguayi, négy éve a dél-koreai válogatott nyert egy góllal. A találkozót elsősorban a kiváló uruguayi támadók - Suárez mellett a keret tagja Edinson Cavani és Darwin Núnez is -, illetve a jól szervezett dél-koreai védelem egymásnak feszülése döntheti el.

Utóbbit jól jellemzi, hogy az ázsiai selejtezők harmadik szakaszában tíz meccsen mindössze háromszor vették be az ellenfelek a Koreai Köztársaság kapuját. Az ázsiai gárda korábbi tíz részvételéből csupán kétszer jutott túl a csoportkörön: a 2010-es nyolcaddöntő, illetve a társházigazdaként elért 2002-es menetelés végén megszerzett negyedik hely a mérleg. A kétszeres győztes Uruguay az elmúlt három tornán egyaránt elérte a kieséses szakaszt, ehhez idén várhatóan fontos lenne a három pont begyűjtése a csoport nyitómeccsén.

Portugália–Ghána 17.00, H csoport: Kétségkívül a legfelkapottabb beszédtéma a luzitán csapat kapitányának, Cristiano Ronaldónak viharos elválása klubjától, a Manchester Unitedtől. A mérkőzés kimenetele szempontjából kulcsfontosságú lehet, mennyire hagy nyomot a nagy port kavart ügy az eddigi négy vb-jén hétszer eredményes ötszörös aranylabdáson, ugyanis a portugálok játéka jelentős részben az ő játékára épül. A 2006-os negyedik helyet leszámítva a portugál válogatott várakozások alatt teljesített az elmúlt vb-ken, márpedig a nemzeti csapatot az elmúlt évtizedben meghatározó játékosok közül a 37 esztendős Ronaldo és a 39 éves Pepe is minden bizonnyal utolsó világbajnokságán szerepel.

Nyitókörös ellenfelükkel egyszer találkoztak, a 2014-es vb 2-1-re megnyert csoportmeccsét épp Ronaldo döntötte el. A világranglistán 61. Ghána legutóbbi kilenc találkozójából hatot kapott gól nélkül zárt, kérdés, a rangsorban 9. Portugália támadói ellen miként állja majd a sarat a védelem. Ugyanakkor amellett sem lehet elmenni szó nélkül, hogy az utóbbi hónapokban alaposan megerősítette keretét Ghána. Ugyanis az afrikai labdarúgó-válogatott négy játékost is honosított nemrégiben, közülük hárman a Premier League-ben – Hudson Odoi (Chelsea), Nketiah (Arsenal), Lamptey (Brighton) –, Inaki Williams (Athletic Bilbao) pedig a La Ligában játszik.

Brazília–Szerbia, 20.00, G csoport: Az öt diadalával rekorder dél-amerikai együttes nagy önbizalommal várhatja a rajtot. Brazília hagyományosan erős támadójátékát olyan világsztárok fémjelzik, mint Neymar, Vinícius és Richarlison, azonban ezúttal remek védelemmel is rendelkezik. Legalábbis ezt bizonyítja, hogy a tavaly nyár óta tartó veretlenségi sorozatának egyetlen meccsén sem kapott egynél több gólt, sőt erre legutóbb több mint két éve volt példa. Ezzel szemben nyolc alkalommal legalább háromszor talált az ellenfelek kapujába. A Selecaónak hagyományosan nem jelent gondot a csoportkörből való továbbjutás, ráadásul az első szakaszban 15 találkozó óta veretlen, legutóbb 1998-ban Norvégiától szenvedett vereséget. Az európai csapat Jugoszlávia felbomlása óta önálló országként még nem jutott el a kieséses szakaszig, most viszont erre minden esélye megvan. Dragan Stojkovic szövetségi kapitány tavaly márciusi kinevezése óta a keretben lévő klasszisok képességeinek megfelelő eredményeket ér el, így többek között a portugálokat megelőzve veretlenül jutott ki a katari tornára, idén pedig feljutott a Nemzetek Ligája élvonalába is.