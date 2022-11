Portugália–Ghána 3-2 (0-0). Doha, 974 Stadion, világbajnoki labdarúgó-mérkőzés, H csoport, 1. forduló, vezette: Elfath (amerikai).

Portugália: Costa – Dias, Guerreiro, Danilo, Cancelo – Silva (Palhinha, 88.), Neves (Leao, 77.), Otavio (W. Carvalho, 56.) – C. Ronaldo (Ramos, 88.), Fernandes, J. Felix (J. Mário, 88.). Szövetségi kapitány: Fernando Santos.

Ghána: Zigi – Salisu, Amartey, Djiku – Partey, Baba, Kudus (Bukari, 76.), Abdul Samed, Seidu (Lamptey, 66.) – A. Ayew (J. Ayew, 77.), I. Williams. Szövetségi kapitány: Otto Addo.

Gólszerők: Ronaldo (63.), Joao Felix (78.), Leao (80.), illetve A. Ayew (73.), Bukari (89).

Az erőviszonyoknak megfelelően Portugália kezdte aktívabban a találkozót. Cristiano Ronaldo szemmel láthatóan túltette magát a Manchester Uniteddel való szakításon, kellőképpen felszívta magát, hiszen a 10. percben Bernardo Silva passzát követően óriási ziccerbe került, ám Zigi jó ütemben rontott ki kapujából és nagy bravúrral menteni tudott. A meddő portugál mezőnyfölény bő 20 percig nem eredményezett újabb helyzetet. Félóra elteltével Ronaldo betalált ugyan, de gólja előtt szabálytalankodott, így maradt a 0-0. Az első félidő hajrájában Ghána is éledezni kezdett, sorozatban több szögletet is rúghatott, de ezek egyike sem jelentett komoly veszélyt Diogo Costa kapujára.

Szünet után az 55. percben nem vették elég komolyan a portugál védők Kudust, aki 17 méterről nem sokkal lőtt a bal alsó sarok mellé. A 63. percben Ronaldo 11-est harcolt ki, amit értékesített is (1-0). Tíz minutummal később a semmiből egyenlített Ghána – Kudus adott be balról, labdája eljutott Ayewig, aki higgadtan passzolt a kapuba (1-1). A gól és Ayew lecserélése után érthetetlen módon összezuhant hátul az afrikai gárda. Előbb egy védelmi hibát kihasználva Joao Felix talált be (2-1), majd a csereként beállt Leao is mattolta Zigit (3-1). A 89. percben Bukari szépített még, beállítva ezzel a végeredményt.