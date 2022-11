Vb2022 1 órája

Rekordokért (is) küzdenek

Több olyan futballista, sztárjátékos is pályára lép a labdarúgó-világbajnokságon, akik korszakos rekordok megdöntésén (is) fáradoznak. Valamint egy edző is történelmet írhat.

Tóth Gábor Tóth Gábor

Neymar Jr. Neymar Jr. hosszú ideje az igazi világsztárok legszűkebb elitjébe tartozik. Öröm nézni a brazil cselgél mozdulatait, góljait. A 30 éves klasszis klubjában, a PSG mezében mind a hazai, francia, mind a nemzetközi porondon nagyszerűen teljesít - 15 tétmeccsen 11 gólnál és 9 gólpassznál tart. És kulcsembere a brazil válogatottnak. Annak a barzil válogattnak, amely bombaerős kerettel, vb-trófeáért érkezett Katarba. De Neymar a világbajnoki cím mellett egy másik csúcsért is hajthat, egy olyan rekordért, amelyet sokan megdönthetetlennek hittek. Katarban ugyanis utolérheti, sőt meg is előzheti a háromszoros világbajnok Pelét a brazil válogatott örök-góllövőlistáján – a 81 éves legenda 77 találatot jegyzett a nemzeti csapatban (92 meccsen), Neymarnak pedig immár 75 gólja van (121 meccsen). Tehát egy vb-trófea, és egy új rekord Neymar célja. Kell ennél több, nagyobb motiváció? A brazil válogatott örök-góllövőlistája: 1. Pelé 77 gól, 2. Neymar 75, 3. Ronaldo 62, 4. Romario 55, Zico 48. Olivier Giroud Az olasz bajnok AC Milan veterán támadója, a francia Olivier Giroud talán nem tartozik a világkalsszisok támorába, de hosszú ideje kiegyensúlyozott teljesítmény nyújt a legmagasabb szinten, fontos tagja mindenkori csapatának - a francia válogatottnak is. Olyannyira, hogy a francia válogatott örök-góllövőlistájának második helyén áll. A vonatkozó listát a legendás Thierry Henry vezeti 51 góllal (123 meccsen), ám Katarban megelőzheti őt a 36 éves Giroud, aki 49 találatot jegyez (113 meccsen). Ráadásul Giroud már világbajnoknak vallhatja magát, csapatával címvédőként érkezett Katarba - neki tehát felértékelődhet a rekorddöntés. Ugyanakkor az ő helye nem betonbiztos Didier Deschamps csapatában, nem garantált, hogy 90 perceket tölt majd a pályán - bár most, hogy a friss aranylabdás Benzema sérülés miatt kidőlt, felértékelődhet a szerepe. Továbbá Neymarhoz hasonlón Giroud is egy remek csapatban futballozhat, amely vélhetően nem fog hazutazni csoportkör után - vagyis azért lesz lehetősége kapuba találni. A francia válogatott örök-góllövőlistája: 1. Thierry Henry 51 gól, 2. Olivier Giroud 49, 3. Antonie Griezmann 42, Michel Platini 41, 5. Karim Benzema 37. Lionel Messi Az argentinok hétszeres aranylabdás világklasszisa, Lionel Messi az ötödik világbajnokságán lép pályára - és első vb-trófeáját hajszolja. De egy rekordot is megdönthet! A Barcelona korábbi, a PSG jelenlegi klasszisa eddig 19 világbajnoki mérkőzést tudhat maga mögött, amivel csúcstartó az aktív játékosok között. De a vb-k történetében a németek legendája, Lothar Matthäus lépett pályára a legtöbb mérkőzésen (25). Ha a sokra hivatott argentin válogatott Katarban legalább az elődöntőig menetel, így bronzmeccset vagy döntőt biztosan játszik, akkor csúcstartó lehet e kategóriában 26 mérkőzéssel. Bár vélhetően Messit a világbajnoki győzelem jobban motiválja. Didier Deschamps A címvédő francia válogatott szövetségi kapitánya, a játékosként Eb- és vb-győztes Didier Deschamps 12 világbajnoki meccsnél jár edzőként, ami a legtöbb a jelenlegi mezőnyben - ráadásul kilenc összecsapást megnyert csapatával. Deschamps egy diadallal beléphet a tízgyőzelmes szövetségi kapitányok meglehetősen szűk csoportjába, hiszen ez eddig csak Helmut Schönnek, Luiz Felipe Scolarinak, Mario Zagallónak, Joachim Löwnek, Carlos Alberto Parreirának és Óscar Tabáreznek sikerült. De vélhetően egy győzelemnél azért merésznbb célokkal érkeztek a frnciák Katarba. Ha a francia válogatott hét mérkőzést nyerne Katarban, akkor kapitánya minden idők legtöbb győztesen megvívott találkozójával állna a vb-k történetében - holtversenyben az NSZK legendás mesterével, Helmut Schönnel. A feladat tehát adott Deschmps mester számára!

